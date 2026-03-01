La comparsa infantil estrena dos nuevos gigantes danzantes de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una pareja de danzantes del grupo de 'Coletores' es la nueva adquisición del Ayuntamiento de Calahorra, que se incorporará a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad. Un compromiso que el Ayuntamiento de Calahorra adquirió con esta asociación para ampliar la colección municipal de gigantes y continuar poniendo en valor las tradiciones y el folclore de la ciudad.

Los nuevos pequeños gigantes se han presentado en el teatro Ideal en un acto presentado por la reina de las fiestas, Vanesa Pérez, y el vendimiador de las fiestas de San Mateo, David Schubert. Ha intervenido la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, quien ha anunciado que "a partir del mes de abril la sala cultural 'Ermita de la Concepción' albergará la Casa de los Gigantes y Cabezudos en la que se expondrán permanentemente todos los gigantes y cabezudos de la ciudad".

En esta presentación también han participado las Comparsas de Gigantes de Calahorra, Logroño y Arnedo, los gaiteros de Calahorra y de Albelda y el grupo de danzas 'Coletores', que han bailado e interpretado la Contradanza de Coletores y las jotas La Rioja Alta, Logroño, Repela de Calahorra y de las Vueltas de Arnedo, así como el vals de Coletores, compuesta por los Gaiteros de Calahorra.

Los nuevos pequeños gigantes, obras de Aitor Calleja, son un joven y una joven danzantes. Tienen una estatura de 2,10 metros. Están pensados para que los lleven los niños de la comparsa infantil. Por eso, su peso es de aproximadamente 16 kilogramos.

Los dos van vestidos con el traje regional de Calahorra con el antifaz de Carnaval. La mujer representa a doña Isidra María Santos, fundadora del grupo municipal de danzas en 1956 y un referente del folclore local y regional.

El danzante porta una escobilla de mijo y la joven lleva unas castañuelas.

Además, de la alcaldesa han intervenido Luis Javier Ayensa, director del grupo de danzas 'Coletores'; Marco Herreros, director de la comparsa infantil de gigantes: y el gaitero Ángel Pérez.