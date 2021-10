La comunidad riojana reducirá "al mínimo legal" la asignatura de Religión

El pleno, además, ha acordado la toma en consideración de Proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en La Rioja

La Rioja reducirá "al mínimo legal", establecido por la Ley estatal de educación, las horas lectivas dedicadas a la enseñanza de religión en los centros escolares, tras la aprobación de una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida por su portavoz, Henar Moreno. Un aspecto que se desarrollará en el curso escolar 2022-2023.

En su intervención, ha destacado la importancia de los expertos que han comparecido en la Cámara riojana, para recordar que la Ley "conlleva la modificación de los decretos del currículo de los niveles de enseñanza no universitaria y los decretos de jornada y horario para disminuir hasta el mínimo legal la carga horaria de las enseñanzas de la religión y sus alternativas reguladas con carácter básica en la normativa estatal, así como la inclusión de un espacio curricular para la educación en el ejercicio de una ciudadanía activa, crítica y responsable".

Aún con todo, Moreno ha dicho no estar conforme porque "nuestro objetivo siempre ha sido sacar por completo la religión de las escuelas, siguiendo el principio de la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado". Ha añadido, finalmente, que, "en una sociedad democrática, plural e inclusiva, la religión pertenece a la esfera privada, una cuestión de libertad individual. Actualmente, la nueva ley de educación obliga a las comunidades autónomas y a los centros educativos a ofertar la asignatura de religión, aunque no sea evaluable en la nota final".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha indicado que su formación iba a votar en contra porque les genera "varias dudas", así como que "no han querido contar con el informe del Consejo Consultivo y de los expertos que han comparecido en el Parlamento".

León también ha criticado que la propuesta "solo se preocupa de eliminar la religión", pero "no se regula ninguna alternativa", además de que "la intransigencia ideológica" de la misma "ha omitido abordar la situación laboral de los profesores" cuya estabilidad estaría en duda.

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Pérez Ligero, ha destacado que "como no pueden prohibir la religión, lo que buscan es oprimirla y asfixiarla poco a poco, imponiendo una Ley innecesaria". En su intervención, ha reclamado, asimismo, que "se garantice la estabilidad de los profesores de religión", al reducir las horas lectivas dedicadas a este tipo de enseñanza.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Villuendas, ha afirmado que la Proposición "no viene a sacar la religión de las aulas, sino reducir al mínimo legal su enseñanza en el horario escolar", por lo que la reclamado a PP y Ciudadanos que "no distraiga a los ciudadanos embarrando el discurso", ante lo que ha exigido, finalmente, que "no provoquen y no abran el debate donde no hay".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El pleno se ha cerrado con la aprobación, con 17 votos a favor y 15 en contra, de la toma en consideración de la Proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en La Rioja, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-IU.