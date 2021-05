Una concentración en Logroño pide la reversión real al SERIS del Servicio de Radiología

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, frente al Palacio de Gobierno riojano, ha reclamado la reversión real al Servicio Riojano de Salud (SERIS) del Servicio de Radiología. En la misma, han reclamado que las plazas - unas 30- sean "estatutarias, que luego saldrían a oposición para que todo el mundo pudiese concursar a ellas", según ha afirmado la responsable de Sanidad de la Federación de Sanidad de CCOO, Elena Sutil.

En este sentido, ha apuntado que "ahora quieren una absorción sin más, que va a llevar a una diferencia grande entre empleados del SERIS y empleados laborales que vienen de otra empresa", por lo que las plazas "se tienen que dar con el principio de igualdad, mérito y capacidad". Asimismo, ha exigido "el incremento de la cartera de servicios del SERIS".

Los concentrados portaban una pancarta en la que se decía 'Todo lo que salió del SERIS debe volver al SERIS. Revertir es recuperar la robado', al tiempo que han lanzado gritos en defensa de la sanidad pública.

Sutil ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la idea mantener una reunión para abordar el asunto con la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, y el consejero de Hacienda, Celso González. Precisamente, ayer mismo "a las dos y media nos citaron para una reunión de urgencia con el consejero, que creemos que buscaba desmovilizarnos".

La responsable de Sanidad de la Federación de Sanidad de CCOO ha indicado que no se fían de las afirmaciones del Gobierno de La Rioja con respecto a la integración en el SERIS, ya que "nos han querido hacer una trampa, ya que a escondidas lo han querido llevar a la Fundación Rioja Salud, no haciendo una reversión real". Por ello, "hasta que no esté por escrito, no nos fiamos", ha añadido, para recordar que continuarán con sus movilizaciones, la siguiente este miércoles a las 12,00 horas, en el Hospital de San Pedro.

COMUNICADO PLATAFORMA SANIDAD PÚBLICA

Precisamente, en un comunicado, la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja, se ha unido a las reivindicaciones, pidiendo "reintegrar al sistema público de salud los servicios de radiología privatizados, que es una necesidad incuestionable". Han recordado que conforme a los datos facilitados por Salud "los beneficios de la empresa Alliance Médical SL pueden alcanzar el 40 por ciento del contrato, lo que supone más de 19 millones de euros esquilmados de los presupuestos públicos en tan solo ocho años".

También han señalado que "los inicios de la privatización sanitaria llevada a cabo por los gobiernos de Pedro Sanz y José Ignacio Ceniceros, ambos del PP, las veintiocho organizaciones y movimientos ciudadanos incluidos en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública salimos a la calle manifestando nuestra total oposición a esas privatizaciones".

Por ello, "llega la hora de reintegrar al sistema público el contrato de radiología que ha supuesto un desembolso para las cuentas públicas de más de 46 millones de euros y que finaliza el próximo 31 de mayo".

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública "exigimos su devolución en toda su extensión, es decir por los cuatro lotes que se adjudicaron a Alliance Medical SL y Resonancia Magnética SA y en las mismas condiciones de dependencia del sistema público de salud". Cualquier otra decisión "supone alterar esas condiciones dejando abierta la posibilidad a nuevas y futuras privatizaciones".

En consecuencia, "se hace necesario modificar el articulado de la Ley de Salud de La Rioja para que establezca la protección de los servicios públicos de salud, evitando con ello que un simple decreto vuelva a privatizar la radiología".

Ante esto, "manifestamos nuestra disconformidad por la falta de transparencia de la consejera de Salud en el proceso de devolución de radiología y exigimos que comparezca en el Parlamento de La Rioja, en la Mesa Sectorial de Salud y que públicamente informe de los pormenores y problemas que pueda plantear el reintegro al sistema sanitario público".

La Consejera de Salud ha de proceder de forma inmediata "a recuperar para los presupuestos públicos los más de 400 millones que se vienen pagando a beneficio de las empresas con las que se contrataron servicios sanitarios que eran públicos; de no hacerlo será cómplice de la política de privatizaciones llevada a cabo por el Partido Popular".

Queda claro que la prestación de los servicios públicos desde el sector privado "tiene mayor coste económico que si se ofrece desde el sector público, que además aporta más calidad asistencial y garantías sanitarias".

Para concluir, la Plataforma indica que "no puede haber más dilaciones; no hacerlo supone malgastar el dinero público e incumplir sus compromisos con la ciudadanía y con la salud pública".