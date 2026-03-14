Una concentración en Logroño rechaza "los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán"

Concentración en el 'Espolón' contra la guerra - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada a las 12,00 horas, en el Espolón de Logroño, por la plataforma 'Parar la Guerra', se ha mostrado en contra del conflito iniciado por EEUU e Israel sobre Irán, al tiempo que han exigido "parar" el conflicto armado.

La protesta, que se ha desarrollado bajo la lluvia, tenía como lema central 'Hay que parar la guerra en Oriente Medio'. Se trata de una iniciativa que se está desarrollando a nivel nacional en más de 150 ciudades.

La portavoz de Izquierda Socialista Federal, Blanca Fernández, ha rechazado "tajantemente los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional", así como "son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".

Además, ha condenado "con energía el régimen criminal de los ayatolás y el asesinato de miles de personas en los últimos meses". Con ello, ha querido mostrar su apoyo "al pueblo iraní, y en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad". "Es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro", ha añadido, no sin antes, indicar que "nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

Ante esto, ha hecho un llamamiento a los democratás "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional".