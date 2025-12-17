Concentración en Logroño tras últimos asesinatos machistas en España; "La Navidad, por desgracia, conlleva más riesgos"

LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha sido testigo este miércoles de un nuevo minuto de silencio frente a la Delegación de Gobierno tras la confirmación de los dos últimos asesinatos por violencia de género en Tarragona y Valencia. Todo ello ante un mes "que ya se está confirmando como el peor del año", con seis víctimas hasta ahora, y a las puertas de unas fiestas Navideñas que "por desgracia conllevan más riesgo para las víctimas".

Así lo ha referido la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer, Noelia González, tras participar en la concentración que, en virtud del Protocolo de condena y repulsa ante los asesinatos por violencia de género y vicaria, convoca la Delegación del Gobierno en La Rioja cuando se dan nuevas confirmaciones de víctimas.

González ha lamentado que "esta misma semana ya hay dos nuevas víctimas por violencia de género en Tarragona y en Valencia. Con estos nuevos asesinatos son ya 47 las víctimas en lo que va de año y éste se confirma como el peor mes de diciembre con seis víctimas hasta ahora".

REPUNTE

Como ha lamentado "se está viviendo un repunte en los casos de violencia de género, en los casos mortales. El machismo y el negacionismo que se vive y que estamos viendo en redes y en medios de comunicación lo que hace es legitimar y reforzar a los agresores este tipo de actos".

Ha recordado también que "el 75% de agresiones se producen en fines de semana o en periodos vacacionales" y por ello ha pedido que se refuerce la protección a las víctimas. De hecho, la Secretaría de Estado de Seguridad tiene un programa para estas épocas de refuerzo.

"Debemos contar con todas las precauciones posibles porque son épocas difíciles. Nos encontramos en una época de mayor vulnerabilidad para las víctimas porque a veces es obligatorio coincidir con sus agresores. Hablamos también de víctimas que no han podido denunciar, el hecho de intercambio de hijos menores... en estas fechas, además, se consume más alcohol, tóxicos... confluyen muchos factores que hacen que, por desgracia, conlleve más riesgo para las víctimas", ha finalizado.