Una concentración pide "poner en el centro la humanidad" para acoger "de forma digna" a las personas migrantes en Ceuta

Una concentración ha pedido este domingo frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja, en Logroño, "respeto" a los derechos humanos así como una "acogida digna" para las personas migrantes en Ceuta - EUROPA PRESS

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración ha pedido este domingo frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja, en Logroño, "respeto" a los derechos humanos así como una "acogida digna" para las personas migrantes en Ceuta. Se trata, como han dicho en el transcurso del acto, de "situar, por encima del miedo, en el centro la humanidad".

Convocada por Amnistía Internacional y Rioja Acoge, la concentración ha contado también con el apoyo de la Plataforma Bienvenidxs Refugiadxs de La Rioja y de la CONGDCAR (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja).

Con flotadores y chanclas repartidas por el suelo, a modo simbólico, y una pancarta en la que se podía leer 'Paremos el odio y el racismo. Humanidad, derechos y dignidad', los asistentes han portado carteles con diferentes proclamas como, por ejemplo, 'Prioridad derechos humanos', 'Acogida digna', 'Solidaridad con los ceutís e inmigrantes' o 'Seguridad no es el uso excesivo de la fuerza ni malos tratos'.

La coordinadora de Amnistía Internacional en La Rioja, Zoralys del Valle Rojas, ha defendido esta convocatoria porque "como sociedad civil no podemos permitirnos que en España se continúe normalizando el racismo, la xenofobia o la violencia institucional".

Hoy, ha dicho, "estamos en la calle levantando la voz" para reclamar "el respeto a los derechos humanos en la frontera desde hace décadas". Pide también que no se justifique "el uso indiscriminado de la fuerza" y que tampoco se cometan "actos de tortura y tratos crueles contra las personas en su momento de mayor vulnerabilidad".

"QUE SUS VOCES NO SEAN SILENCIADAS"

En el acto también se han leído varios testimonios de personas migrantes a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional en su reciente visita a la ciudad de Ceuta con el fin de que se conozca la realidad que están sufriendo porque desde las entidades organizadoras piden que "no se permita que sus voces queden silenciadas".

Finalmente se ha leído un manifiesto en el que se desprende que los discursos criminalizadores contra personas migrantes y refugiadas, y las organizaciones que les atienden, así como las posiciones de rechazo contra la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados "se han incrementado en el Estado español durante los meses que han transcurrido desde la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio".

Lamentan también que algunas autoridades utilicen "un lenguaje criminalizador, deshumanizante y degradante, incluso belicista, para hablar de la entrada irregular que tuvo lugar en la ciudad fronteriza hace casi tres meses, y pueden estar contribuyendo a incitar al odio y a la violencia contra estas personas, e infundir miedo y rechazo entre la población".

"HUMANIDAD, DERECHOS Y DIGNIDAD"

Ante esta situación, más de 190 organizaciones, y más de 90 periodistas, personalidades del mundo de la cultura, la academia y juristas han firmado un manifiesto para reclamar humanidad, derechos y dignidad frente al racismo, el odio y las violaciones de derechos en Ceuta.

Los y las firmantes, entre las que se encuentran periodistas como Olga Rodríguez, Rosa María Artal, Javier Gallego, Sarah Babiker Moreno, Patricia Simón o Gumersindo Lafuente, así como actores como Juan Diego Botto y Carlos Bardem, exigen que se garanticen vías legales y seguras accesibles y condiciones de vida dignas; protegiendo de manera efectiva a la infancia y poniendo fin a la violencia y al hostigamiento.

"CEUTA, ESPEJO DEL FRACASO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS EUROPEAS"

Para los convocantes, "Ceuta es el espejo del fracaso de las políticas migratorias europeas, con su apuesta por la externalización de fronteras a países que también vulneran los derechos humanos. Es imprescindible un enfoque de derechos a la hora de abordar la movilidad humana, siendo necesario que se abran y mantengan vías legales, seguras y accesibles".

Con todo ello reclaman una sociedad "que sitúe la humanidad por encima del miedo, donde todas las vidas valgan por igual, también en las fronteras. Ninguna persona puede ser golpeada, humillada, perseguida o sometida a un trato degradante, como se ha observado en Ceuta. Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante".

Así las cosas consideran "esencial" atender a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, "como las niñas, niños, y mujeres con hijos e hijas a su cargo o en situación de calle, personas LGBTIQ+ y personas solicitantes de asilo".

También piden "a las administraciones a todos los niveles del Estado y a las instituciones implicadas que asuman sus responsabilidades".

Y, en concreto reclaman que:

Impulsen vías legales y seguras accesibles.

Garanticen condiciones de vida dignas.

Protejan de manera efectiva a la infancia.

Aseguren el acceso al asilo y el respeto del principio de no devolución.

Cesen las prácticas de violencia y hostigamiento.

Prevengan y persigan la violencia de género, incluida la violencia sexual hacia mujeres y niñas. Garanticen que ninguna persona que haya denunciado tortura, malos tratos u otros abusos sea expulsada o que se obstaculice su acceso a la justicia. Protejan la labor de quienes prestan asistencia, acompañan, documentan e informan. Investiguen todas las denuncias de migrantes, organizaciones y periodistas. Actúen frente al racismo, la xenofobia y los discursos de odio.