Una manifestación recorre el centro de Logroño para clamar "una vez más: No a la guerra": "La Rioja grita paz"

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 500 personas han secundado esta tarde la manifestación convocada por el Foro Social de La Rioja para clamar "una vez más" un rotundo "no a la guerra" tras la invasión de Rusia a Ucrania.

La convocatoria, que ha comenzado sobre las 19,30 horas, ha partido desde la glorieta del Doctor Zubía de Logroño. Tras una pancarta en la que se podía leer: 'Otra vez, NO a la guerra', los asistentes han lanzado diferentes gritos durante todo el recorrido como: "Solidaridad con Ucrania", "La Rioja grita paz", "Putin no te enteras, STOP a la guerra" o "No más armas nucleares".

Minutos antes de dar comienzo a la manifestación, la portavoz del Foro Social de La Rioja, Concha Hernani, ha exigido "la inmediata paralización de esta guerra provocada por el gobierno ruso".

Además ha querido mostrar "el apoyo" de los riojanos y del Foro Social "con el pueblo ucraniano. Las guerras solo las padecen los pueblos y queremos lanzar un grito de angustia porque estamos muy preocupados ante una guerra cruel que está teniendo muchas víctimas civiles y puede entrar en un escenario terrorífico si la amenaza a las centrales nucleares llega a tener su efecto".

Como ha explicado "es necesario apostar porque estos conflictos se resuelvan a través de las negociaciones y exigimos la inmediata retirada de las tropas rusas". También ha mostrado su solidaridad "por los ciudadanos que están saliendo en Rusia arriesgándose a ser detenidos en defensa de la paz".

Además, ha pedido al Gobierno de La Rioja "que ayude" a los refugiados y que "sean muchas las personas que sean acogidas ante la gravedad de este conflicto".

Finalmente ha pedido que la UE "tenga un mayor peso en las negociaciones que obliguen a Putin y el Gobierno ruso a finalizar este conflicto".

Posteriormente, la manifestación ha recorrido el centro de Logroño por la calle Portales hasta llegar a Avenida Portugal. La comitiva ha seguido andando hasta la plaza del Ayuntamiento donde se ha leído un manifiesto contra la guerra.

Como han explicado en su lectura, "la irrupción del ejército ruso en Ucrania, desencadenando una guerra abierta, destapa todos los peligros que hasta ahora estaban larvados, conduciéndonos a un escenario imprevisible".

"Hoy es más necesaria que nunca la exigencia de poner fin a este enfrentamiento armado, retirar las tropas rusas desplegadas, desmilitarizar toda la zona y buscar soluciones basadas en el diálogo y la negociación".

RETIRAR LAS TROPAS DE UCRANIA

Como recuerdan desde el Foro Social de La Rioja, éste se opone "a la guerra y a las agresiones militares, vengan de quien vengan. El Gobierno de Putin debe retirar inmediatamente sus tropas de Ucrania y tanto Rusia, Ucrania como la OTAN deben cumplir los Acuerdos de Minsk. Lo que se necesita es un rechazo muy claro a la escalada y una vuelta a la diplomacia".

Desde el Foro Social condenan también "el militarismo y la política belicista del Gobierno de Putín así como los bombardeos en Ucrania, que ya se han cobrado demasiadas víctimas civiles".

"Para lograr nuestro objetivo de un mundo en paz -prosiguen en su manifiesto- rechazamos las respuestas militares a las crisis regionales y mundiales, estas son parte del problema no de la solución. Nos negamos a vivir bajo el terror de las armas nucleares y rechazamos la carrera de armamentos".

Como finaliza el manifiesto, "la mayoría de la ciudadanía defiende una postura muy clara: No a la guerra. Por ello llamamos a la sociedad para manifestarse contra la agresión de Rusia y la guerra de Ucrania, el militarismo y los intereses económicos en el conflicto de Ucrania".

El Foro Social de La Rioja está apoyado por AAVV Madre de Dios-Centro Cívico Madre de Dios, CNT, Colletero, CCOO, Ecologistas en Acción, IU, Panal, Podemos y REAS.