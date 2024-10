Una concentración de UGT y CCOO en Logroño exige la reducción de la jornada laboral

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una concentración, convocada por UGT y CCOO, que se ha desarrollado a las 12,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño, frente a la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), ha exigido la reducción de la jornada laboral.

La protesta ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer 'Por la reducción del tiempo de trabajo. 37,5 horas #reducciónjornadaYa'.

Antes de la concentración, los secretarios generales de UGT y CCOO, Jesús Izquierdo y Jorge Ruano, respectivamente, han señalado que "continuamos con las campañas de movilización en todo el Estado para exigir la jornada a 37 horas y media". "Es una reivindicación que llevamos negociando con el Gobierno y con la patronal desde hace meses, pero que no termina de concretarse, ya que la patronal se ha cerrado en banda y no ha manifestado su verdadera intención de si quiere o no quiere reducir la jornada laboral en nuestro país", han añadido.

Ruano ha recordado que este jornada "lleva 40 años congelada y que necesitamos, y es justo, que en estos momentos se aborde una reducción de la misma". "Estamos hablando de que la negociación colectiva ha avanzado en estos últimos años, es verdad que hay convenios que ya pueden situarse en el entorno de las 38 horas y media semanales, pero es verdad que hay convenios colectivos que siguen ancladas en las 1.800 y eso está generando una brecha muy importante entre distintos sectores".

En este punto, el secretario general de CCOO ha lamentado que "hay sectores muy precarizados, los que tienen 1.800 horas y en los que es cada día más difícil conseguir la mano de obra y eso está abriendo brechas en el mercado laboral y entre la gente trabajadora". Por lo tanto, "es el momento de bajar esas horas a nivel general y, por lo tanto, estrechar las brechas que hay entre los trabajadores y también la patronal es el momento de que toda la productividad que viene ganando durante estas últimas tres décadas se traslade a la gente trabajadora".

Ruano ha recordado que "en este país la productividad ha incrementado de manera muy importante durante los últimos 30 años y eso no ha tenido ni una repercusión ni en los salarios ni en la reducción de jornada y, por lo tanto, la exigencia que tenemos estos días es poner encima de la mesa el debate social de que en este país se puede y se debe reducir la jornada laboral".

Ha exigido, para concluir, a la patronal que "diga si sí o si no está dispuesto a hacerlo y, si es que no, convocar al Gobierno para que legisle, que lo lleve al Parlamento y que sean los partidos políticos los que muestren su posición sobre esta reducción de jornada que afecta a millones de trabajadores en este país".

"13 MILLONES DE RAZONES"

Por su parte, Izquierdo ha afirmado que "es el momento no sólo de reducir la jornada sino de repartir la riqueza que se genera en nuestro país". "Tenemos argumentos más que suficientes para defender esta reducción de la jornada porque, a nuestro juicio, la reducción del tiempo de trabajo es el debate del futuro", ha añadido.

El líder de UGT en La Rioja ha señalado que "tenemos casi 13 millones de razones para defender esta reducción de la jornada que, creemos, serán las personas afectadas por la reducción de la jornada de trabajo", todo ello en base "a la justicia social y el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país, beneficios millonarios que están obteniendo algunos sectores y algunas empresas".

"Lo hacemos por mejorar la productividad porque rechazamos de plano ese mensaje de que esto reduce la productividad", ha destacado Izquierdo, que ha recordado, que "las empresas y los sectores más productivos tienen jornadas en torno a las 37 horas".

Además, ha puesto en valor que "lo hacemos también para exigir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, ya que los sectores más precarizados están fundamentalmente ocupados por mujeres y no puede ser que estas personas sigan alargando indefinidamente injustamente sus jornadas de trabajo", y también ha apuntado que "lo hacemos también por intentar una economía más verde y más sostenible".

Izquierdo ha manifestado que "nos concentramos aquí delante de la patronal porque estamos cansados ya de negociaciones; llevamos diez meses negociando y queremos el cumplimiento del acuerdo para alcanzar las 37 horas y media este año y a lo largo de la legislatura las 35 horas semanales".

Preguntado por la propuesta del PP sobre la reducción de la jornada laboral, Izquierdo ha apuntado que "nos parece una ocurrencia", ya que "si alguien pretende reducir la jornada de trabajo de esta manera nosotros desde UGT lo rechazamos de plano".