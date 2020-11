El concierto de Los Saxos del Averno en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño pone el broche de oro a CUÉNTALO

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Ayuntamiento de Logroño acogerá este sábado, a partir de las 19,30 horas, el concierto de 'Los Saxos del Averno', con la colaboración de El Combo del Apocalipsis para poner el broche de oro musical a CUÉNTALO 2020.

El combo saxofónico "más ardiente dentro y fuera de nuestras fronteras prepara un concierto muy especial para cerrar el Festival de Narrativas de Logroño", afirman desde la organización.

"Cabalgando a lomos de su 'rhythm and blues flamígero' para caderas inquietas, nos traen nuevo single bajo el brazo y arden en deseos de dar uno de esos conciertazos que harán que los asistentes vuelvan a casa con la sonrisa puesta", continúan.

Pero no queda ahí la cosa, para este festival en torno a la muerte han preparado un repertorio especial que contará con la colaboración de El Combo del Apocalipsis, una suerte de big band del inframundo que componen alumnos y profesores de la Escuela Píccolo y Saxo.

Desde las entrañas del inframundo se oirán los ecos de este endiablado combo saxofónico. El sonido de Los Saxos del Averno y El Combo del Apocalipsis parte del rhythm and blues de los sesenta y cocina a fuego lento sus propias canciones; retumbará por los tímpanos de los asistents y martilleará sus caderas hasta que se entreguen al éxtasis de sus ritmos y no puedan más que bailar y bailar (eso sí, con distancia social y todas las medidas de seguridad).

Quizás el público logroñés ya haya visto a este grupo como sección de vientos invitada con artistas como Julián Maeso, Ginferno, Pájaro, The Limboos o Vinila Von Bismark, "pero no habrá probado las llamas del Averno hasta que no les escuchen en solitario". Y esto es posible mañana, a las 19,30 en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.