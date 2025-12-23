Condenada por utilizar a sus dos hijos menores para robar un Papá Noel en el centro comercial de Calahorra

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha dictado sentencia de conformidad por la que condena a una mujer a 18 meses de prisión por un delito de hurto agravado. La acusada, que cuenta con 17 sentencias por delitos leves de hurto cometidos en la Comunidad de Madrid y en Jaén, ha reconocido los hechos.

Según el relato del Ministerio Fiscal, la mujer utilizó a sus dos hijos menores de edad -11 y 14 años- para sustraer un Papá Noel de 90 centímetros de altura del interior de un centro comercial de Calahorra.

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2023, cuando la acusada acudió al establecimiento acompañada de sus hijos y, siguiendo un plan previamente ideado, dio instrucciones a los menores para que uno de ellos accediera a una zona vallada destinada a decoración navideña y sustrajeran una figura de Papá Noel.

El Tribunal aprecia que la actuación de la acusada se llevó a cabo con ánimo de enriquecimiento ilícito, mediante un comportamiento planificado y con utilización consciente de menores, lo que determina la agravación del delito. La sentencia tiene en cuenta, además, los antecedentes penales de la acusada por delitos similares.

La condena incluye la obligación de indemnizar al centro comercial con 102 euros, así como el pago de las costas procesales.