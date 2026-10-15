'Confe Rovelo' entrega a Km Solidarity más de 2.500 euros de la recaudación solidaria del pañuelo de San Mateo

Entrega de la donación de Confe Rovelo a Km Solidarity - KM SOLIDARITY

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Confe Rovelo ha entregado a KM Solidarity la recaudación solidaria de su pañuelo inspirado en la bandera de Logroño para las fiestas. En concreto, han sido 2.532,16 euros, que suponen el cierre de una iniciativa que ha unido identidad logroñesa, comercio local y compromiso social.

Parte de los beneficios obtenidos con la venta de los pañuelos se destina a apoyar la labor de KM Solidarity, ONG motera fundada en Logroño que desarrolla iniciativas de inclusión y ayuda a colectivos vulnerables. Impulsada por Lara Bazán, gerente de Confe Rovelo, la iniciativa quiso que un símbolo inspirado en la bandera de la ciudad tuviera también un significado solidario.

Cada pañuelo vendido ha contribuido a sumar, demostrando que cuando muchas personas se implican en un pequeño gesto, ese gesto puede transformarse en una ayuda concreta.

Durante la entrega, Eduardo San Vicente, presidente de KM Solidarity, ha agradecido a Confe Rovelo y a todas las personas que han colaborado en la iniciativa su compromiso y generosidad. Lara Bazán ha señalado: "Este pañuelo nació del cariño que sentimos por Logroño, pero queríamos que representara también algo más: la capacidad de unirnos para ayudar. Ver que una idea que empezó aquí, en nuestra ciudad, se convierte en una donación real es muy emocionante. Quiero dar las gracias a cada persona que compró un pañuelo, lo regaló o ayudó a darlo a conocer. Estos 2.532,16 euros son también de todos ellos. Porque, al final, lo importante no es el pañuelo en sí, sino todo lo bueno que podemos hacer cuando nos unimos".

El próximo año se destinará a otra ONG y se anunciará la convocatoria para participar el 30 de marzo.