El Congreso aprueba una PNL socialista con medidas para evitar la extinción del visón europeo "tan presente" en La Rioja

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una PNL defendida por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la inclusión de medidas para evitar la extinción del visón europeo. Tras su luz verde, el diputado socialista riojano, Raúl Díaz, ha mostrado la satisfacción de su grupo por este apoyo en la moción que estaba dirigida a la preservación y protección de dicha especie.

Una especie -continúa- "a la que los riojanos le tenemos un especial cariño" ya que es "el mamífero más amenazado de toda Europa y, precisamente, en nuestra comunidad autónoma se encuentran "los mayores ejemplares de toda España".

Tras su debate, la PNL se ha aprobado en todos sus puntos. En concreto, se solicitaba impulsar el adecuado funcionamiento del Centro Nacional de cría en cautividad de Visón Europeo en Ribavellosa (en el municipio riojano de Almarza de Cameros), dotándolo de los medios necesarios y acordando las administraciones implicadas el modelo de gestión que pueda garantizar su máxima eficiencia.

Así como poner en marcha programas de sensibilización sobre la conservación del visón europeo y de educación ambiental en la finca de Ribavellosa y destinar los fondos necesarios para garantizar la supervivencia de esta especie en la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante la puesta en marcha de programas de conservación acordados con el Gobierno de esta Comunidad.

El cuarto punto permitirá garantizar que, ante las intervenciones y obras previstas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en las zonas consideradas como hábitat potencial y prioritario para el visón europeo, se contemple como prioridad la conservación y restauración de los hábitats de esta especie, respetando los periodos de reproducción a la hora de planificar cualquier intervención en estas zonas, así como las autorizaciones para la extracción de caudales en estos tramos.

Previamente a la votación, los socialistas han defendido la importancia de esta PNL para La Rioja porque nos encontramos "en una tierra que cuenta con un valioso recurso económico, patrimonial y cultural como es su biodiversidad. En ella habita una especie en concreto que queremos destacar, el mamífero más amenazado de nuestro continente: el visón europeo (mustela lutreola).

"ALARMANTE SITUACIÓN"

Su alarmante situación -prosigue la PNL- no es una novedad; ya había sido declarado en una situación crítica de extinción en el año 2018, pero los últimos datos indican que en toda España solamente quedan ciento cuarenta y dos ejemplares, habiendo desaparecido del 95% de su territorio.

"Una muestra importante de los que perviven, aproximadamente la tercera parte, está en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y también en Aragón y una pequeña parte de Burgos, Álava y Navarra", afirman los socialistas.

Por estas razones, han realizado un llamamiento a las distintas administraciones públicas con competencias en la materia, para poder establecer y desplegar medidas que faciliten las condiciones, los medios e infraestructuras necesarias para luchar contra la extinción de esta especie.

PETICIÓN AL GOBIERNO RIOJANO

Finalmente, Raúl Díaz ha reconocido que es muy importante que se ponga en marcha "lo antes posible" dicho centro y que lo haga "para funcionar a pleno rendimiento". Para ello también ha realizado una petición al Gobierno riojano con el fin de que "no ponga palos en las ruedas. Nadie tiene derecho a dejar una generación con menos fauna y menos recursos que los que nos hemos encontrado".