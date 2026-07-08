El congreso internacional de Historia Contemporánea 'Márgenes' de la UR reunirá a 250 especialistas de 9 países

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 'Márgenes' desde este miércoles, 8 de julio, al viernes, 10 de julio, en la Universidad de La Rioja, a 250 especialistas; lo que lo convierte en la mayor reunión científica de jóvenes sobre Historia de España y en el segundo Congreso de Historia Contemporánea.

Nacido por iniciativa doctor en Historia Javier Zúñiga Crespo en el curso 2023-2024 como encuentro de jóvenes investi gadoras e investigadores, la iniciativa ha crecido edición tras edición hasta consolidarse como una cita de referencia para doctorandos y jóvenes doctores en el ámbito de la historia contemporánea.

El objetivo del congreso es doble: dar a conocer la diversidad de líneas de investigación que desarrolla hoy la nueva generación de historiadores y facilitar la creación de redes de trabajo y colaboración entre el sector más joven de la academia.

En esta tercera edición, el congreso da un paso más con la incorporación de mesas-taller, coordinadas por los propios jóvenes investigadores en torno a líneas temáticas afines a sus ámbitos de estudio.

El programa se estructura en 28 mesas simultáneas repartidas en cuatro aulas, que acogen en torno a 170 comunicaciones de investigadoras e investigadores procedentes de más de 45 universidades y centros de investigación de España y del extranjero, con participación de países como Italia, Turquía, Portugal, Francia, Bélgica, Marruecos, Estados Unidos y República Checa, además de universidades de toda la geografía española.

En total, acudirán más de 250 especialistas, lo que convierte a Márgenes en el congreso de jóvenes más grande de España y en el segundo Congreso de Historia Contemporánea de mayor magnitud.

El III Congreso 'Márgenes' se define por su pluralidad de enfoques: imperialismo y colonialismo, género y masculinidades, franquismo y memoria, movimientos obreros y juveniles, religión, monarquía, economía informal o movilización popular, entre otras líneas; abordadas siempre desde una historia contemporánea abierta a nuevas metodologías y miradas.

El programa se completa con dos mesas redondas dedicadas a la escritura académica y a la financiación de la carrera investigadora.

El III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 'Márgenes' está organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y el Grupo de Investigación de Historia de Nuestro Tiempo de la Universidad de La Rioja; y aspira a consolidar a Logroño y a la Universidad de La Rioja como un nodo de referencia para el estudio y el debate en historia contemporánea, con proyección tanto nacional como internacional.

El Comité Organizador está formado por Sofía Rodríguez Palomar, de la Universidad de Salamanca; Guillermo María Muñoz, de la Universidad Complutense de Madrid; Alfonso Bermúdez Mombiela, del Centro Universitario de la Defensa; Ignacio Cavero Garcés, Universidad Nacional de Educación a Distancia; así como Marina Segovia Vara, Juan Palacios Franco y Javier Zúñiga Crespo, de la Universidad de La Rioja.