La consejera de Salud insta al Ministerio a renovar el Estatuto Marco sanitario, en colaboración con las CCAAs

Comparecencia de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en el Parlamento de La Rioja

LOGROÑO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha comparecido hoy, 23 de diciembre, en el Parlamento de La Rioja para abordar dos asuntos de interés en materia de Salud, la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario, que ha desatado en los últimos meses un encarnizado conflicto entre los profesionales y el Ministerio de Sanidad, y la Consulta de Acogida que el Servicio Riojano de Salud está implantando en Atención Primaria para reforzar el papel de la Enfermería y mejorar el acceso de los pacientes al primer nivel asistencial, incrementando su seguridad.

Martín ha explicado que tanto La Rioja, como el conjunto de las Comunidades Autónomas, tal y como se ha visto a lo largo de todo el año en las distintas comisiones interterritoriales, opina que la renovación del Estatuto Marco debe partir de solucionar la situación de emergencia nacional que supone la falta de profesionales.

"Cualquier mejora solo es posible si hay profesionales suficientes", ha dicho Martín esta mañana, para proponer a continuación "un estudio riguroso, sin sesgos, de la necesidad de profesionales, de la situación actual de la sanidad española y los cambios necesarios, de la financiación necesaria para poder hacerlos y de los plazos para conseguirlo. Un estudio que se elabore coordinadamente entre todos los ministerios y que contemple aspectos económicos y también jurídicos".

A partir de dicha premisa, desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se insta a trabajar en un nuevo estatuto que se adapte a las necesidades reales y actuales. "Apremia revisar y mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios", pero se reclama al Ministerio que se haga también de la mano de los gobiernos autonómicos, que son los que deben gestionar. Una colaboración que no se ha permitido por parte del Ministerio, que no ha ofrecido información sobre los distintos borradores que ha ido presentando a los sindicatos y sobre el estado de las conversaciones.

REFORZAR EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA

La segunda parte de la sesión celebrada en el Parlamento se ha centrado en la implantación de las consultas de acogida, un proyecto que el Servicio Riojano de Salud ha comenzado a desarrollar y que tiene su base en potenciar el papel de la Enfermería de Atención Primaria, garantizar la seguridad de los pacientes y ordenar adecuadamente la demanda sanitaria no programada.

Estas consultas ya se venían prestando en varios centros, sobre todo en el ámbito rural y siguiendo también un modelo implantado en otras comunidades autónomas. Con el fin de unificar este planteamiento asistencial, se ha trabajado en un proyecto piloto de seis meses, valorado mes a mes para ir incorporando mejoras, siempre de la mano de los profesionales.

Así, se elaboraron once protocolos iniciales, los más prevalentes en época invernal, y se presentó la propuesta a agrupaciones e instituciones sanitarias, especialmente a las vinculadas al colectivo de Enfermería, con buena recepción al entender que ponía en valor el papel de estas profesionales y además mejoraba la seguridad de los pacientes.

En síntesis, la experiencia se basa en que cuando un paciente acude sin cita a un centro de salud es Enfermería quién valora y traza el seguimiento del mismo, incluida la visita del médico esa misma mañana, pero ya con datos importantes validados como la toma de constantes vitales, la realización de un electrocardiograma o pruebas rápidas como glucemia capilar.

"Las enfermeras -ha señalado la consejera- están capacitadas para realizar un cribado que priorice casos urgentes, para ofrecer consejos de salud y autocuidado y para gestionar la demanda optimizando los recursos del centro, garantizando que el paciente reciba la atención adecuada en el momento preciso y reduciendo así la espera y el riesgo de complicaciones. Es decir, son una figura clave para proporcionar seguridad, eficiencia y una Atención Primaria moderna".

Martín ha relacionado este proyecto que potencia el papel de la Enfermería con la incorporación de nuevos perfiles profesionales que está promoviendo el SERIS en Atención Primaria: nutricionistas, farmacéuticos, optometristas. "Este Gobierno apuesta por sus profesionales sanitarios y, en el caso que nos ocupa, apostamos por la capacidad de las enfermeras, profesión que por su evolución tiene mucho más recorrido que el que ha llevado hasta ahora en la Sanidad española, donde ya desempeñan un papel crucial, con una gran responsabilidad y amplias funciones: tareas de alta especialización, funciones de liderazgo en unidades propias o equipos multidisciplinares y roles de gestión", ha concluido.