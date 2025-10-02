Consejero de Hacienda entrega el viernes el proyecto de Ley de Presupuestos a la presidenta del Parlamento de La Rioja

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, recibe este viernes, a las 9,00 horas, en la sede de la Cámara riojana (C/. Marqués de San Nicolás, 111) el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el ejercicio 2025 de manos del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. El acto se celebrará en las dependencias del Hemiciclo.

A continuación, Alfonso Domínguez informará a la Mesa del Parlamento en una reunión en la que el máximo órgano de gobierno de la Cámara calificará tanto el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CAR como el de Medidas Fiscales y Administrativas.

También calificará la solicitud del Gobierno de La Rioja de comparecencia de los miembros del Ejecutivo regional ante la Comisión de Presupuestos a fin de detallar las cuentas de los diferentes departamentos.