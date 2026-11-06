El Consejo Riojano de Artesanía entrega seis nuevos carnés artesanos y tres renovaciones de la calificación artesanal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha entregado este viernes en el Centro Tecnológico de La Rioja 'La Fombera', seis nuevos carnés artesanos, cuatro de artesanía artística y dos de artesanía agroalimentaria, así como tres carnés referidos a renovaciones de la calificación artesanal, una de artesanía artística y tradicional y dos de artesanía agroalimentaria.

Estas concesiones y renovaciones fueron informadas favorablemente por el Consejo Riojano de Artesanía en la sesión celebrada el pasado 15 de septiembre.

Las personas y entidades que han recibido hoy su carné son las siguientes:

Mencía Díaz de Cerio, bisutera (Logroño). Sheila Sofía Vázquez, bisutera (Lardero). Morgana Sánchez, cerera (Logroño).

Roberto Calvo, apicultor (Santa Marina). Lusina Marki, pastelera (Arnedo). Juan Félix Silva, lapidario (Hormilla).

Del mismo modo, las tres renovaciones han correspondido a:

Susana Benito, elaboradora de conservas vegetales (pimiento y fritada) (Tricio). Daniel Martín, tallista de vidrio (Logroño). Monasterio Cisterciense Nuestra Señora de Vico, pasteleras (Arnedo).

La Rioja cuenta actualmente con 285 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas. De ellos, 145 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 139 a artesanía artística y 1 a artesanía de servicios.

El Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas registra 59 oficios diferentes, entre los que destacan los de pastelero (24), chacinero - charcutero (22), alpargatero (21), elaborador de conservas vegetales (18), apicultor (16), ceramista (15) o elaborador de jamón (14).

54 MUNICIPIOS DE LA RIOJA

Los carnés se distribuyen en 54 municipios de La Rioja: 64 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Santo Domingo de la Calzada, 13 en Quel, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 11 en Cervera del Río Alhama, 9 en Pradejón y Arnedo, 8 en Ortigosa de Cameros, y 6 en Ezcaray, Igea, Enciso, Baños de Río Tobía y Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.

El Consejo Riojano de Artesanía, como órgano de representación de artesanos, entidades, organismos y organizaciones profesionales, estudia y propone las disposiciones reguladoras de las condiciones y el procedimiento para otorgar el documento de artesano o empresa artesana, y vela por la actualización del repertorio.

Para la concesión de carnés y el registro de oficios, se considera actividad artesanal toda aquella que suponga la creación, producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios, siempre que estas actividades se realicen mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual y el producto final sea de factura individualizada y distinta de la propiamente industrial.