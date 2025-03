Consulta las afectaciones al bus urbano de Logroño durante la marcha del 8 de marzo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Debido a la concentración que tendrá lugar este sábado, 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, se producirán desvíos en los itinerarios habituales de varias líneas del servicio de transporte público urbano de Logroño entre las 19,00 y las 21,00 horas, aproximadamente.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea. El itinerario habitual se irá recuperando conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Mientras tanto, se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 modificarán sus itinerarios tal y como se indica a continuación:

LÍNEA 1: Hospital San Pedro - Lardero: av. de Colón - c/ Gustavo Adolfo Bécquer - c/ Poeta Prudencio - av. Madrid.

LÍNEA 2: Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - av. de Burgos.

LÍNEA 3: Villamediana - El Campillo: c/ Estambrera - c/ Poeta Prudencio - av. Club Deportivo - c/ Chile - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano.

LÍNEA 4: Palacio de Congresos - Pradoviejo: av. Solidaridad - av. Colón - av. Pío XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Chile.

LÍNEA 5: Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. de Colón - c/ Miguel Delibes.

LÍNEA 6: Centro - El Cortijo: av. Solidaridad - av. Colón - av. Pio XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera - c/ Carmen Medrano - c/ Gral. Urrutia.

El Cortijo - Centro: c/ General Urrutia - c/ Carmen Medrano - c/ Gonzalo de Berceo - av. Gran Vía Juan Carlos I.

LÍNEA 9: Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. de Colón - av. Pio XII - av. Pérez Galdós - av. República Argentina.

LÍNEA 10: Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Pio XII - c/ Gral. Vara de Rey - c/ Duques de Nájera.