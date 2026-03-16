Convocada la segunda edición de los Premios de investigación 'Ciudad de Calahorra' - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, con la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos, convoca por segundo año consecutivo los Premios de investigación 'Ciudad de Calahorra', cuya finalidad es fomentar la investigación sobre el devenir histórico, cultural y científico de la ciudad.

Se conceden dos premios: el primero está dotado de 6.000 euros y el segundo con 4.000 euros. Estos premios apuestan por la divulgación de la historia y la cultura local para poder comprender el pasado y el presente de Calahorra.

La elección de la temática de investigación es libre, quedando la misma bajo criterio del investigador, siempre y cuando verse sobre cualquier aspecto histórico, artístico, literario, geográfico, científico..., de Calahorra.

Puede concurrir cualquier persona individual o grupo de investigadores, así como entidades legalmente constituidas que cumplan la mayoría de edad y que posean, como mínimo, la titulación homologada de Doctor, Licenciado o titulado en Grado, con anterioridad a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitudes.

Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos. No pueden haber sido premiados previamente ni estar en proceso de evaluación para su publicación en otro premio. Tampoco editados ni estar sujetos a compromiso de edición. Cada participante o grupo de participantes, podrá presentar solamente un trabajo por edición, que será sometido a un sistema de detección de plagio.

El texto original resultado de la investigación debe estar escrito en castellano y en formato Word. El trabajo debe estar estructurado, como mínimo, en los siguientes apartados: cubierta, resumen y palabras clave, índice, introducción, cuerpo de texto, conclusión, bibliografía y apéndice. La extensión mínima de los originales es de 110 páginas.

El plazo de presentación de trabajos, junto a la documentación requerida (solicitud, declaraciones responsables y documentación acreditativa de formación) finalizará el 15 de octubre de 2026.

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico archivo@calahorra.es y el resto de la documentación, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Calahorra (https://sede.calahorra.es) en el trámite generado al respecto, identificado como: Premios de Investigación 'Ciudad de Calahorra' 2026.

El jurado estará presidido por la alcaldesa e integrado por cuatro profesionales del ámbito cultural, científico, académico, técnicos expertos y de reconocido prestigio, profesorado universitario, y/o investigadores titulados.

Los criterios de valoración establecido en las bases son: la originalidad del tema (hasta 2 puntos), la heurística o técnicas de investigación empleadas y descubrimientos aportados (hasta 5 puntos), la cantidad y calidad de las fuentes documentales consultadas (hasta 3 puntos), el interés y la relevancia del estudio para la ciudad (hasta 3 puntos) y la estética, ortografía y gramática (hasta 2 puntos).

El fallo del jurado se hará público antes del día 30 de noviembre de 2026, pudiendo proponer dejar desierto el premio, cuando considere que ninguno de los trabajos presentados reúne la calidad requerida.

Los premios se adjudicarán al trabajo/s que mayor puntuación obtengan, debiendo superar la valoración mínima de 10 puntos. En caso de empate entre dos investigaciones, se considerarán ganadoras ex aequo o por igual, dividiéndose el premio entre ellas de forma equitativa.

La monografía resultante del primer premio, por ser de tema riojano, será remitida para su publicación de forma preferente al Instituto de Estudios Riojanos como entidad colaboradora, o posteriormente, si el/la autor/a lo considera, a una editorial de nuestra región de reconocido prestigio.

La obra deberá adaptarse, llegado el caso, a los cauces de revisión y normas de publicación científica y ortotipográfica correspondientes. A la primera edición de estos premios solo se presentó un trabajo, que el jurado descalificó por no cumplir los requisitos.