Convocada la XII Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Calahorra

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado la duodécima edición de la Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Calahorra con la finalidad de promover el teatro no profesional, apoyar la actividad creativa de los grupos aficionados y ampliar la oferta cultural y la programación del teatro Ideal.

La Muestra se desarrollará en el Ideal entre el 16 de enero y el 21 de febrero de 2027 y contará con un máximo de cuatro representaciones más dos de reserva seleccionadas mediante una comisión artística, compuesta por la concejala de Cultura y un representante de cada uno de los grupos de teatro calagurritanos 'La Canilla' y 'Tagaste'.

En esta nueva edición también participará 'Tagaste', fuera de concurso.

La concejala de Cultura, Reyes Zapata, ha destacado que esta Muestra "es una oportunidad para acercar a Calahorra propuestas teatrales diversas y de calidad, dando visibilidad al trabajo, la ilusión y el esfuerzo que hay detrás de los grupos de teatro aficionado". En este sentido, ha señalado que "cada nueva edición nos permite seguir descubriendo nuevas compañías y disfrutar del teatro".

Podrán participar asociaciones y entidades culturales sin ánimo de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto incluya la promoción o práctica del teatro aficionado, con una única obra.

Las obras podrán pertenecer a cualquier género teatral y deberán representarse íntegramente en castellano, con una duración de entre 50 y 120 minutos, incluidas las pausas y los cambios de escena. Asimismo, deberán ser técnicamente viables y adaptarse a los medios disponibles en el Ideal.

Las funciones se representarán preferentemente en sábado o domingo, dentro del periodo previsto para la Muestra Nacional de Teatro Aficionado de Calahorra. La fecha concreta será fijada por el Ayuntamiento, procurando atender, en la medida de lo posible, la disponibilidad de los grupos y las necesidades de la programación del teatro Ideal.

Cada una de las representaciones seleccionadas podrá contar con un importe máximo de 1.200 euros, impuestos incluidos para los gastos correspondientes del grupo teatral como caché, desplazamientos, alojamiento, manutención, transporte de escenografía, carga, descarga, montaje y desmontaje, entre otros.

Presentación de obras teatrales hasta el 16 de octubre El plazo de presentación de permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 16 de octubre de 2026.

Las inscripciones podrán realizarse en las oficinas de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en horario de 8,00 a 13,30 horas hasta el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre hasta las 14,00 horas, o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las compañías y grupos de teatro participantes deberán presentar la ficha de inscripción y un dossier de la propuesta que incluya, entre otros contenidos, información sobre el grupo, historial, persona de contacto, título y autor de la obra, ficha técnica y artística, sinopsis, duración, fotografías y, cuando existan, críticas de prensa.

También deberán aportar un vídeo de la actuación o un enlace al mismo, así como la documentación relativa al grupo o a la compañía de teatro y las correspondientes declaraciones responsables sobre los requisitos de participación, derechos de representación y autorizaciones necesarias.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA COMISIÓN ARTÍSTICA

Las propuestas serán valoradas por una comisión de selección artística sobre un máximo de 100 puntos, atendiendo principalmente a la calidad artística global, la dirección y la interpretación; el interés y originalidad de la propuesta; la puesta en escena; la viabilidad técnica y adaptación al teatro Ideal; el interés cultural y su adecuación a la programación de la Muestra, y la calidad y suficiencia del dossier presentado.

Para poder ser seleccionada, cada obra de teatro deberá obtener una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100.

La convocatoria y las bases estarán disponibles en la sede electrónica y en la página web municipal (www.calahorra.es), así como en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra.