Convocadas ayudas por 10.000 euros para apoyar la actividad de los centros regionales de otras comunidades en La Rioja

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, convoca ayudas por un importe total de 10.000 euros destinadas a los centros regionales de otras comunidades autónomas en La Rioja y a su federación para apoyar la realización de sus actividades propias.

La convocatoria, que se ha publicado este viernes, tiene como finalidad sufragar gastos corrientes vinculados a iniciativas de promoción cultural y turística de los territorios que representan y favorecer la participación de las personas procedentes de otras comunidades autónomas en la vida social y cultural de La Rioja.

La convocatoria establece una cuantía máxima de 2.000 euros por beneficiario y las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden CTD/19/2025, de 22 de febrero.

Estas ayudas permiten respaldar la programación y actividad de los centros regionales, que desarrollan en La Rioja iniciativas vinculadas a la difusión de la cultura y las tradiciones de sus territorios de origen y generan espacios de encuentro y participación entre las distintas comunidades que forman parte de la sociedad riojana.

Las actividades objeto de estas ayudas deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

QUINCE DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES.

Las entidades interesadas disponen de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, para presentar sus solicitudes.

La tramitación deberá realizarse por medios electrónicos a través del procedimiento específico habilitado en la Oficina Electrónica del Gobierno de La Rioja, si bien también podrá efectuarse mediante instancia general a través de la sede electrónica.

La convocatoria establece asimismo que las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa de la subvención en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de concesión.