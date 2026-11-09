Convocantes en La Rioja critican "la imposición" que "no negociación" de los servicios mínimos - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y organizaciones convocantes de la Huelga del próximo miércoles en La Rioja han defendido el parón de 24 horas porque "hay motivos más que suficientes que nos han llevado al límite". Animan a la ciudadanía a acudir a la manifestación que se celebrará a las 18,00 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía de Logroño y critican la "imposición" que "no negociación" de los servicios mínimos.

En este sentido, han criticado, "las autoridades no se aclaran entre lo que es un servicio esencial y un servicio mínimo. Piensan que un museo o una biblioteca son esenciales pero lo importante es tener unos servicios de urgencia, de seguridad... lo mismo con los transportes".

En una rueda de prensa para presentar sus principales reivindicaciones para defender la huelga, el secretario general de CCOO La Rioja, Rodrigo Alfaro, ha sido el primero en tomar la palabra por "unos salarios que nos permitan vivir" ante unos precios de la cesta de la compra, carburantes, energía o vivienda "que suben más rápido que las nóminas".

SALARIOS Y BLOQUEO DE CONVENIOS

"Mientras que en La Rioja los salarios han subido de media este último año de un 3%. El IPC se sitúa en un 5% mientras que la vivienda ha subido un 14% y los alquileres un 20%. Una persona que cobre el SMI en La Rioja tiene que dedicar hasta el 54% de su salario a su vivienda".

Por ello, asegura, "trabajar ya no garantiza llegar a final del mes. Según los últimos informes, 75.000 personas en La Rioja están en riesgo de pobreza y exclusión social. "Esto es intolerable en una región con un paro por debajo del 9% y con las empresas batiendo récord en beneficios".

Ha asegurado que otro motivo para ir a la huelga es "el bloqueo de convenios". "Hay sectores enteros con la negociación colectiva paralizada y sus convenios congelados como el del champiñón o el de transportes de mercancías "que lleva 10 años congelado con salarios de 2015". El problema "no es la negociación colectiva, es la patronal, que se sienta a esperar y a disfrutar de sus beneficios".

Con ello, afirma, si la patronal no se sienta a negociar salarios dignos, la respuesta no puede ser otra que la movilización".

PENSIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

Por su parte, el secretario general de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, ha asegurado que son "muchos" los "motivos y las razones por las que tenemos para convocar esta huelga del 11 de noviembre". Además de los anteriormente relatados también se encuentran "las pensiones, que algunos partidos ponen en duda, y servicios públicos".

Considera que los impuestos a la riqueza se tienen que generalizar en nuestro país y defiende un "sistema público de sanidad, de educación y de servicios sociales con financiación suficiente".

También ha tomado la palabra Cristina Briongos por parte del Sindicato de Vivienda de La Rioja. "Para nosotras esto no es un problema de oferta y tampoco es un problema de mercado, se trata de un problema de voluntad política".

Por una parte, "de la incapacidad de un gobierno central que ha sido incapaz de dar respuestas a las demandas de una sociedad que le ha desbordado" y por otra por "la nula voluntad política del Gobierno autonómico que ignora su responsabilidad y sus competencias".

Por eso hace un llamamiento a todas aquellas personas que "se tienen que ir de su hogar cada cinco años, que reciben una notificación de subida de alquiler, a aquellas que se ven expulsadas de sus barrios..." a acudir a la huelga. "No es normal que trabajando no tengamos acceso a la vivienda".

EDUCACIÓN PÚBLICA

En la rueda de prensa también ha intervenido Nuria Miguel (sindicato STE-Rioja) en defensa de la educación pública. Reclama, entre otras, "mayor inversión educativa, el fortalecimiento de la red pública y medidas urgentes para garantizar una educación de calidad, inclusiva y en igualdad de oportunidades".

Ve imprescindible "dar una respuesta colectiva al progresivo deterioro de la enseñanza pública en nuestra comunidad y a las políticas que están favoreciendo el crecimiento de la oferta privada y concertada en detrimento de la red pública".

Entre otros ha reclamado una financiación suficiente para la educación pública que alcance "al menos" el 7% del PIB de la Rioja y una FP "fuerte y de calidad con más plazas, mejores instalaciones, equipamientos adecuados y una oferta formativa que responda a las necesidades del alumnado y de la sociedad".

A ello también ha sumado la reducción de las ratios y el incremento de los recursos para atender a la universidad, "garantizando una educación inclusiva y una atención individualizada para todo el alumnado".

"LA MUJER"

Desde la CNT, Susana Verano ha querido utilizar en primer lugar el apellido de su madre porque "somos la mayoría social. Voy a hablar del 51% de las mujeres. No hablamos de brechas salariales, hablamos de socavones".

En cuanto al acceso a la vivienda "si hay menos salario y menos pensiones, las mujeres tardamos de media tres años y nueve meses más que los hombres, en conseguir comprar una vivienda".

En cuanto al alquiler de la vivienda, "si la media de la población necesita más o menos la mitad del salario para poder alquilar, las mujeres necesitamos dos tercios del salario. En el año pasado se produjeron en España casi 25.000 desahucios y de ellos dos de cada tres afectaron a mujeres".

Finalmente ha denunciado "la farsa de los servicios mínimos. Fue una imposición. Pasaron de largo por los servicios públicos, no nos permitieron concretar ni negociar"".

"PARÓN GENERALIZADO"

También ha tomado la palabra José Sánchez, de CGT en La Rioja, quien ha resumido que esta jornada de huelga va "por el derecho a la vivienda, por la mejora de los salarios, las pensiones y los servicios públicos".

Pide un parón "generalizado" en todos los centros de trabajo y en el conjunto de la sociedad porque "es hora de que entre todas seamos capaces de plantar cara al sistema y de que la clase política y el capitalismo tomen nota de nuestras reivindicaciones".

Además ha pedido a todas las personas que asistan a la manifestación que lo hagan de forma pacífica.