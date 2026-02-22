'Corre por la Vida' recauda más de 7.000 euros que se destinarán a FARO

Corre por la Vida - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El evento solidario 'Corre por la Vida', organizado por la Universidad de La Rioja (FARO), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (FARO) y UNIR ha permitido recaudar 7.199,9 euros, que se destinarán íntegramente a FARO.

La carrera ha reunido a más de mil asistentes (unos seiscientos participantes y 400 acompañantes) este domingo 22 de febrero en el entorno del polideportivo universitario, convirtiendo el campus en un espacio de deporte, encuentro y el compromiso social.

No han querido perdérselo el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; y la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; así como el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; y la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sáinz.

La cita, con dos pruebas (la 'UR-FARO-UNIR Gladiator Mini Kids' y la 'UR-FARO-UNIR Carrera Familiar'), se ha desarrollado en un ambiente festivo, participativo e inclusivo.

La recaudación íntegra se destinará a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, para fortalecer el programa de investigación del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica.

La jornada se ha celebrado en un ambiente festivo, con actividades complementarias para niños y familias, creando un espacio de convivencia, sensibilización y apoyo comunitario.

Desde primera hora, en el entorno del Polideportivo Universitario se ha efectuado la entrega de dorsales, la apertura de stands informativos y un completo programa de actividades lúdicas infantiles con talleres, hinchables y juegos; y la participación de los grupos de divulgación Vaya Profes y Vaya Primos de la Universidad de La Rioja.