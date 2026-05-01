Correos recuerda a sus clientes de La Rioja que disponen de un Verificador de Email para identificar fraudes

Correos recuerda que tiene un verificador de email para evitar fraudes por suplantación de la marca de la compañía. - CORREOS

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Correos ha alertado a sus clientes de La Rioja sobre el aumento de intentos de phishing, una técnica mediante la cual los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que imitan a los de la compañía con el objetivo de obtener datos personales o bancarios.

Estos mensajes suelen hacer referencia a pagos, tasas o incidencias en entregas. El phishing utiliza correos electrónicos que reproducen el diseño corporativo de Correos para parecer legítimos. Al recibir un email mientras se espera un paquete, es más fácil caer en el engaño, ya que estos mensajes suelen solicitar datos personales o dirigir a páginas web falsas.

Para ayudar a identificar comunicaciones falsas, Correos pone a disposición de la ciudadanía el Verificador de Email. Esta herramienta permite comprobar si un correo ha sido realmente enviado por Correos introduciendo la dirección y el código alfanumérico que figura al final del email.

Si el sistema no devuelve un "OK", podría tratarse de un intento de phishing. El Verificador de Email está disponible en: https://www.correos.es/es/es/atencion-al-cliente/seguridad-de-la- informacion/verificador-de-email

El auge del comercio electrónico incrementa la probabilidad de recibir notificaciones falsas relacionadas con envíos. Para evitar el fraude, Correos recomienda tener que la entidad nunca solicita datos personales, bancarios o información confidencial por correo electrónico.

Igualmente, señala que todas sus comunicaciones se envían desde correos@correos.com ; y que todos sus correos electrónicos de envíos y paquetería incluyen el código seguro, si no lleva código, no es de Correos.

Recomienda comprobar los correos mediante la herramienta oficial de Correos; y consultar su web o ponerse en contacto con Atención al Cliente ante cualquier duda.

Correos reafirma su compromiso con la seguridad digital y anima a la ciudadanía a utilizar sus herramientas oficiales para protegerse frente a fraudes online.