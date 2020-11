Correos refuerza en Logroño el reparto por la tarde para poder entregar más envíos

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha reforzado el reparto en el turno de tarde en Logroño desde el 1 de noviembre. La Unidad de Servicios Especiales de la calle Hermanos Hircio incorpora desde este mes once carteros a jornada completa para distribución vespertina. Los nuevos carteros son de reparto motorizado.

Con los nuevos trabajadores se amplía la franja horaria de entrega de los envíos a los ciudadanos, aumentando así la efectividad en el reparto. Según el tipo de producto, los destinatarios disponen de más tramo horario para elegir el momento de recepción de los envíos dentro de la capital de La Rioja.

Los nuevos repartidores de la tarde se dedicarán a toda la gama de productos de Correos. Se incluyen notificaciones, certificados, paquetería o envíos ordinarios, entre otros. Se atiende, en cada momento, a la tipología de productos que remitan los clientes.

La franja horaria de tarde permite ganar en eficacia de entrega ya que muchos ciudadanos están localizables en sus domicilios tras concluir sus jornadas laborales. Durante la mañana la ausencia de los destinatarios convierte en infructuosos una parte de los intentos de entrega. Mediante esta acción se va facilitar la llegada de los pedidos de las compras por internet.

Esta posibilidad es especialmente relevante durante las próximas semanas ya que entramos en la temporada alta del comercio electrónico. La no entrega efectiva al destinario implica nuevos intentos de entrega y no se libera espacio en los vehículos ni en las unidades de reparto para nuevas remesas. Estas dificultades logísticas se superan cuando se logra que los envíos lleguen a manos del destinario en el primer intento. Además, se reduce el impacto ambiental de la actividad ya que no se duplican rutas para un mismo envío.