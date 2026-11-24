Obras estabilización talud LR-334 entre Villavelayo y Burgos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa de la ampliación del corte al tráfico de la carretera LR-334, a la altura del P.K. 4+470, situado en el tramo entre Villavelayo y el límite con Burgos, desde el miércoles 25 hasta el viernes 27 de noviembre, ambos inclusive, debido a los trabajos de estabilización del talud en ese punto.

Esta restricción afecta a todo tipo de vehículos y permanecerá vigente durante las 24 horas del día, no existiendo desvío alternativo.

La medida se adopta por motivos de seguridad, ante el estado de saturación del talud provocado por las abundantes lluvias registradas durante el último mes. Esta situación puede generar inestabilidad en la parte inferior de los taludes debido al peso del material acumulado y saturado en la zona superior.

Los trabajos se están realizando para retirar el material y garantizar unas condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad antes de reabrir la carretera al tráfico. El corte se mantendrá el tiempo necesario para completar estas actuaciones con las debidas garantías. La carretera estará señalizada mediante carteles informativos.