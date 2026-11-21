Cortes puntuales de tráfico en la LR-334 entre Villavelayo y el límite con Burgos del 23 al 25 de noviembre - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa de que será necesario realizar cortes totales y temporales de la circulación en la carretera LR-334, en el entorno del punto kilométrico 4,470, entre Villavelayo y el límite provincial con Burgos, del 23 al 25 de noviembre, ambos inclusive.

Los cortes se producirán en horario de 9,00 a 18,00 horas, coincidiendo con los trabajos de estabilización y saneo de taludes que se están ejecutando en distintos puntos de la red autonómica de carreteras.

Estas operaciones requieren el empleo de maquinaria y la retirada, carga y limpieza de materiales, por lo que resulta incompatible mantener el tráfico durante determinados momentos de los trabajos con las debidas condiciones de seguridad.

Por este motivo, se realizarán interrupciones totales de la circulación durante el tiempo estrictamente imprescindible.

Durante este periodo no existirán desvíos alternativos.

El tránsito quedará limitado a turismos y vehículos ligeros que sean compatibles con las condiciones de paso, mientras que se restringirá la circulación de camiones, autobuses y otros vehículos pesados.

La zona de actuación estará debidamente señalizada mediante carteles informativos.

Se recomienda a los usuarios de esta vía que tengan en cuenta estas restricciones a la hora de planificar sus desplazamientos.

Esta actuación está enmarcada dentro del plan de estabilización de taludes de la red autonómica al que se han destinado un total de 2.617.178,67 euros, con un plazo de ejecución de 2 años y más de medio centenar de actuaciones previstas.

Entre otras intervenciones, se están ejecutando mallas de triple torsión, barreras dinámicas y muros de escollera para evitar desprendimientos, así como cunetas de hormigón y zanjas para favorecer el drenaje del agua de lluvia.