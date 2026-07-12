El Cortijo inaugura su frontón tras la rehabilitación de la instalación - AYUNTAMIENTO DE LORGOÑO

LOGROÑO 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por el concejal de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, Íñigo López-Araquistáin, y la concejala del Distrito Oeste, Laura Lázaro, ha inaugurado el frontón del barrio de El Cortijo tras los trabajos de mejora.

En el acto de inauguración se han reunido numerosos vecinos del barrio para disfrutar del primer partido de pelota que se ha disputado en la instalación, en el que se han enfrentado dos parejas de la Federación Riojana de Pelota.

El espacio es un lugar emblemático del barrio logroñés que sirve no solo para la práctica deportiva, sino que supone un punto de encuentro para los vecinos. Los trabajos se han centrado en la rehabilitación de los muros, las redes y la renovación de los revestimientos de las superficies de las paredes de la zona de juego de esta instalación deportiva, cuyo frontis coincide con la fachada sur de la Iglesia Parroquial de Santa Margarita.

Por otra parte, se ha consolidado el muro lateral y su remate superior. También se ha remarcado la señalización deportiva, rotulación y anagramas oficiales existentes, además de la reparación del suelo y la aplicación de una pintura antideslizante, entre otras actuaciones. Las obras arrancaron a finales del mes de mayo y han finalizado a principios de julio, de acuerdo con el calendario previsto.