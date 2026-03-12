CPAER y la Asociación de Sumilleres de La Rioja impulsan la primera cata de vinos ecológicos de la DOCa Rioja - CPAER

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) y la Asociación de Sumilleres de La Rioja celebraron ayer la primera cata de vinos ecológicos de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Un evento centrado específicamente en el vino ecológico dentro del marco de la Denominación.

En la sesión participaron nueve bodegas riojanas con certificación ecológica, en un encuentro que se planteó como un espacio de degustación, aprendizaje y puesta en valor del vino ecológico. La cita tuvo lugar en la Sala Botellero del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), en Logroño, y a ella asistieron más de 70 profesionales del sector, con presencia de sumilleres, prensa, vinotecas, restauración, así como otros perfiles vinculados al vino y su comercialización.

Además, y dada la colaboración con la Asociación de Sumilleres de La Rioja, también contó con la asistencia del alumnado del Máster de Sumillería, lo que reforzó el componente formativo y profesional de la iniciativa. El evento contó con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Noemí Manzanos; del concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz; y del director general del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Pablo Franco, quienes pudieron conocer de primera mano la potencialidad del vino ecológico en la denominación. Por parte del CPAER asistieron su vicepresidente, Íñigo Torres, y su gerente y directora técnica, María Gloria Sáenz Romo.

NUEVE BODEGAS PARA MOSTRAR LA DIVERSIDAD DEL VINO ECOLÓGICO

La cata permitió descubrir la diversidad y la calidad del vino ecológico a través de nueve bodegas de la DOCa Rioja que representaron la excelencia y la evolución constante de la denominación. Nueve proyectos y nueve visiones que mostraron distintas maneras de entender el vino ecológico dentro de un marco de máxima exigencia.

Desde el CPAER se reiteró la voluntad de continuar con la labor de difusión y promoción del vino ecológico, poniendo el foco en el trabajo que hay detrás de cada botella: decisiones valientes, años de dedicación en el viñedo, riesgos asumidos y una apuesta por producir menos, pero mejor.

La primera cata de vinos ecológicos de la DOCa Rioja contó con la participación de:

Bodegas Moraza, con Moraza Las Tasugueras 2024.

Bodegas Vivanco, con La Isla Viñedo Singular Blanco Pie Franco 2020.

Bodega Clemente García, con Clemente García Garnacha 2022.

Juan Carlos Sancha, con Peña el Gato Granito 2024.

Bodegas Ontañón, con Plinio 2023.

Álvaro Palacios, con La Montesa 2021.

Bodegas y Viñedos el Pacto, con El Pacto de la Sonsierra 2021.

Compañía Vinícola del Norte de España, con CUNE Ecológico 2023.

Bodegas Bilbaínas, con Viña Pomal Reserva ecológico 2020.

UN SECTOR EN CRECIMIENTO DENTRO DE LA DOCA RIOJA

La Denominación de Origen Calificada Rioja ocupa más de 66.300 hectáreas y constituye un eje central de su economía agraria. En este contexto, el viñedo ecológico ha mantenido su tendencia de crecimiento. En la DOCa Rioja se contabilizan actualmente más de 5.300 hectáreas de viñedo ecológico, cerca del 8% de la superficie vitícola total de la denominación, distribuidas en 96 municipios y en manos de más de 300 operadores (aproximadamente, 64% viticultores y 36% bodegas).

Son más de 120 bodegas las que están certificadas y elaboran vino ecológico dentro de la denominación. Desde el CPAER se subraya que el viñedo y el vino ecológico en la DOCa Rioja representan una evolución natural hacia un modelo más sostenible y competitivo, alineado con las demandas actuales del mercado.

Su desarrollo refuerza la imagen de La Rioja como región líder en calidad vitivinícola y como referente en sostenibilidad y respeto por la tierra, valores esenciales para el futuro del campo riojano. La viticultura ecológica significa trabajar sin herbicidas ni pesticidas de síntesis química, fomentar la biodiversidad en el viñedo, potenciar y proteger suelos vivos y acompañar el ritmo natural de la vid, sin forzarlo.

Elegir vino ecológico no solo es elegir un sabor, sino también un impacto en el territorio. Es apoyar una forma de cultivar que protege el entorno, y apostar por vinos con menor intervención en bodega, que potencian la expresión varietal y del terreno, preservando la identidad de la añada.