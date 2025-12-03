La CPAR ve como "medida demagógica" la propuesta socialista de declarar Logroño zona tensionada de vivienda

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) considera una medida "simplemente populista" la propuesta de Luis Alonso, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, de declarar Logroño zona de mercado residencial tensionado (ZMRT) de vivienda.

Se trata de una medida que en primer lugar "denota una absoluta falta de rigor y conocimiento del funcionamiento del mercado de alquiler, puesto que los resultados serán los contrarios a los pretendidos, puesto que en todas las ciudades en las que se ha puesto en marcha, se ha producido una disminución del número de viviendas en alquiler y por lo tanto un importante aumento del precio".

"Es importante que un partido político antes de lanzar propuestas de este calado, se lleve a cabo un estudio técnico y riguroso sobre la materia en cuestión", afirman.

Para analizar el comportamiento y la tendencia de la demanda en el mercado, se toma como magnitud la presión del alquiler, entendida como el número de personas que se ponen en contacto con un particular o con un profesional inmobiliario en los diez primeros días de promoción de una oferta.

De media, el mercado del alquiler español tiene una presión de 112 interesados por cada inmueble en un plazo de diez días, mientras que La Rioja cuenta con una presión que se encuentra en unos niveles que pueden considerarse normales con 16 contactos por inmueble en promoción.

Cataluña ha sido primera autonomía en declarar en marzo de 2024 ZMRT. Los efectos de la declaración de zona tensionada en 140 municipios catalanes, que unos meses después se ampliaron a otros 131, ha hecho que la presión de la demanda haya crecido en este año desde los 80 interesados por vivienda del primer trimestre de 2024 hasta los 275 del mismo periodo de 2025.

Es decir, "la medida ha sido un auténtico fracaso". Por otra parte, desde el primer trimestre de 2025, los precios han subido un 5,5% en la región, desde los 1.361 euros hasta los 1.434 euros.

"Es más, si hace un año Baleares era el territorio más caro del país, en este tiempo, tras la declaración de zona tensionada, ha sido desbancado por la provincia de Barcelona, que alcanza ya los 1.649 euros de media".

En el caso del País Vasco, en donde se ha declarado ZMRT algunos municipios (Rentería, Baracaldo...), la presión de la demanda se ha disparado en este último año: desde los 53 contactos por vivienda en oferta del primer trimestre de 2024 hasta los 98 de 2025.

La perspectiva de la declaración de más ZMRT ha convertido a esta región en una de las más castigadas por la caída de la oferta: Si entre 2023 y 2024 se redujo en un 36,6% el número de viviendas ofertadas, la previsión para este año es que la caída sea del 14,5%, lo que la convierte en la comunidad autónoma donde más se reduciría la oferta.

En el caso de las ZMRT declaradas en diversos municipios de Navarra y en A Coruña los efectos son idénticos: se reducen drásticamente la oferta de vivienda en alquiler ante la falta de seguridad jurídica del propietario y aumentan los precios medios de la vivienda.

La propuesta de Luis Alonso de declarar ZMRT Logroño, "más allá de replicar el discurso de Moncloa, resulta demagógica, intervencionista e incoherente con las políticas públicas dirigidas a fomentar la oferta de vivienda en alquiler y a reducir el precio de las rentas y de la vivienda en Logroño".

"¿Quiere el PSOE de Logroño que La Rioja siga los pasos de las otras ciudades en las que se ha disparado el precio del alquiler?. Por ello los ciudadanos necesitamos medidas eficaces y no populistas. Es cuando menos curioso que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño se muestre ahora tan preocupado y proactivo en la intervención de la vivienda cuando en la pasada legislatura dilapidó 4 años sin adoptar ninguna medida concreta para fomentar la vivienda asequible".

Si el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño pretende proponer medidas para fomentar el mercado del alquiler "debería proponer al Gobierno del Consistorio que inste al Ministerio de Vivienda la derogación inmediata de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que ha introducido una serie de medidas que atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y a la seguridad jurídica de los propietarios de vivienda".

En todo caso, el Grupo Municipal Socialista "debería sumarse a las iniciativas en materia de vivienda impulsadas por el actual Gobierno municipal. El plan municipal de vivienda de Logroño supone una medida muy potente en la buena dirección pues, a través de la colaboración público-privada, se va a poner en el mercado más de 300 viviendas de VPO en los próximos 2 años; algo que no ocurría en La Rioja en los últimos 15 años".