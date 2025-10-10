La creación de empresas sube un 22,2% en agosto en La Rioja - EPDATA

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 22,2% en agosto en tasa interanual con un total 33 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 7, un 250% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en La Rioja encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 33 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 0,49 millones de euros, lo que supone un 68,79% menos que en el mismo mes de hace un año (0,49 millones de capital desembolsado).

De las 7 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en La Rioja, 6 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 14,3% en La Rioja en agosto, hasta las 6 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 1,84 millones de euros, cifra un 85% inferior a la de agosto del año anterior.