La creación de empresas sube un 34,9% en febrero en La Rioja

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LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 34,9 por ciento en febrero en tasa interanual con un total 58 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 19, un 26,7 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de febrero, la creación de empresas en La Rioja encadena once meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 58 empresas creadas el pasado mes de febrero se suscribieron algo más de 2,64 millones de euros, lo que supone un 135,11 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 19 empresas que echaron el cierre el pasado mes de febrero en La Rioja, 19 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Cantabria (+81,36 por ciento), Andalucía (+65,48 por ciento) y Comunitat Valenciana (+56,81 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+18,69 por ciento) Galicia (+24,8 por ciento) y Extremadura (+27,12 por ciento).

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+50,63 por ciento), Comunitat Valenciana (+29,07 por ciento) y La Rioja (+26,67 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 68,18 por ciento, 46,81 por ciento y un 25,79 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,1 por ciento en La Rioja en febrero, hasta las 13 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 8,52 millones de euros, cifra un 63,9 por ciento inferior a la de febrero del año anterior.