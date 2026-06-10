La creación de empresas sube un 41,9% en abril en La Rioja

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LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 41,9 por ciento en abril en tasa interanual con un total 44 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 19, un 58,3 por ciento más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de abril, la creación de empresas en La Rioja encadena trece meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 44 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 0,22 millones de euros, lo que supone un 45,84 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año .

De las 19 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en La Rioja, 11 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 6 restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94 por ciento) Asturias (+39,6 por ciento) y Murcia (+23,33 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37 por ciento, 8,87 por ciento y un 8,41 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, aumentó en todas las comunidades siendo Extremadura (+100 por ciento), Navarra (+100 por ciento) y La Rioja (+58,33 por ciento)) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9 por ciento. y en País Vasco con una caída del 28,33 por ciento.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 40 por ciento en La Rioja en abril, hasta las 9 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 2,67 millones de euros, cifra un 34,2 por ciento inferior a la de abril del año anterior.