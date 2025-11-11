La creación de empresas sube un 56,7% en septiembre en La Rioja

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 56,7 por ciento en septiembre en tasa interanual con un total 47 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 13, un 18,2 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en La Rioja encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 47 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 5,42 millones de euros, lo que supone un 623,07 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 13 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en La Rioja, 11 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67 por ciento) Asturias (+48,81 por ciento) y Castilla y León (+32,11 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51 por ciento, 12,5 por ciento y un 9,94 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44 por ciento), Castilla - La Mancha (+35,48 por ciento) y Cataluña (+25,27 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44 por ciento, 26,09 por ciento y un 19,51 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 18,2 por ciento en La Rioja en septiembre, hasta las 9 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 2,58 millones de euros, cifra un 272,2 por ciento superior a la de septiembre del año anterior.