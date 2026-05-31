Crece en La Rioja el "aging in place" o el número de mayores que viven solos, según la compañía Sector Alarm

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LOGROÑO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El aumento de personas que viven solas, especialmente entre la población mayor, se ha consolidado como una de las principales transformaciones sociales en España.

Esta tendencia denominada "aging in place" sostenida en el tiempo, está modificando la relación con el hogar, que pasa a ser un espacio donde conviven independencia, rutina y nuevas necesidades de protección.

La Rioja figura entre las regiones españolas con mayor presencia de hogares formados por personas mayores que viven solas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 12,3% de los hogares riojanos corresponde a mayores de 65 años que viven solos, uno de los porcentajes más elevados del país.

En España, más de 2 millones de mayores de 65 años residen solos, un escenario que ha obligado a repensar la seguridad desde una perspectiva más amplia.

Los hogares de las personas mayores deben responder hoy no solo frente a robos o intrusiones, sino también ante incendios, caídas, desmayos o fugas, activando protocolos de actuación y alertando automáticamente a familiares o servicios de emergencia.

Facilitando en definitiva envejecer en el hogar gracias al seguimiento remoto.

Para la compañía Sector Alarm, empresa Líder en Servicio de Alarmas y uno de los líderes europeos en seguridad en el hogar, se está produciendo una evolución clara en los sistemas de protección.

La compañía defiende un modelo basado en la conectividad permanente y la intervención inmediata, donde el hogar no solo está protegido, sino supervisado de forma continua, con sistemas que permiten al usuario mantener el control en todo momento y siempre bajo los más estrictos estándares de privacidad.

"Hoy la seguridad no se limita solo a evitar una intrusión.

Se trata de contar con un servicio que sea capaz de detectar cualquier incidencia y activar una respuesta en cuestión de segundos.

En España cada vez hay más personas mayores que viven solas: buscan mantener su independencia, pero también sentirse acompañadas y seguras en su día a día.

En este contexto, soluciones como nuestra unidad de voz portátil permiten contactar de forma inmediata ante cualquier necesidad, o sistemas como la cerradura inteligente facilitan el acceso a los servicios de emergencia cuando es necesario, aportando una capa adicional de tranquilidad tanto para ellos como para sus familias" explica Jenny Sofie Reneng directora de Operaciones de Sector Alarm.

Jenny Sofie Reneng directora de Operaciones de Sector Alarm, añade "La seguridad evoluciona hacia un modelo cada vez más centrado en el servicio y en las personas, donde lo importante no es solo la tecnología, sino la capacidad de ofrecer asistencia real en el momento en que se necesita", Cada vez los riojanos viven más y mejor La esperanza de vida en España alcanza ya los 83,9 años de media, una de las más elevadas del mundo, y cada vez más personas llegan a edades avanzadas manteniendo una vida autónoma y activa.

Este contexto está impulsando el crecimiento de los llamados "hogares en soledad", especialmente en comunidades con un fuerte envejecimiento poblacional como La Rioja.

La creciente presencia de hogares unipersonales senior en La Rioja está aumentando la necesidad de soluciones que permitan reforzar la seguridad, la supervisión y la autonomía de las personas mayores dentro de sus viviendas, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales.