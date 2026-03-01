Cristian Solana e Igor González representarán a La Rioja en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería

Cristian Solana e Igor González se proclaman campeones de La Rioja de cocina y repostería - CAMPEONATO DE COCINA Y REPOSTERÍA

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cristian Solana e Igor González se han proclamado vencedores del Campeonato de La Rioja tras presentar una propuesta culinaria basada en el aprovechamiento integral del producto y una reinterpretación contemporánea de sabores tradicionales. La victoria les otorga el pase al Campeonato de España, donde representarán a La Rioja con una cocina que combina técnica, identidad y respeto por el territorio.

El certamen planteaba la elaboración de un plato principal, una salsa y tres guarniciones en cada categoría. La propuesta del equipo destacó por un hilo conductor claro: maximizar el potencial de cada ingrediente y traducirlo en profundidad de sabor y coherencia en el conjunto.

LUBINA: PRECISIÓN Y APROVECHAMIENTO

En la categoría de pescado, la lubina se trabajó mediante una ligera salmuera para potenciar textura y jugosidad, acompañada de una muselina que aportaba equilibrio al plato. La filosofía de aprovechamiento estuvo presente en toda la elaboración: recortes, espinas y restos de gamba roja se transformaron en una salsa intensa y equilibrada.

Las guarniciones reinterpretaron productos tradicionales como la coliflor o el guisante, aportando contraste de texturas sin restar protagonismo al pescado.

PLUMA IBÉRICA: SABOR Y TÉCNICA

En la categoría de carne, la pluma ibérica se presentó compactada y estructurada con una muselina, acompañada de una salsa elaborada a partir de huesos de cerdo, vino tinto, trufa y mantequilla, logrando profundidad y equilibrio. Las guarniciones evocaban sabores reconocibles -patata, chorizo y paté- trasladados a una ejecución contemporánea que reforzaba la identidad del plato.

La propuesta de Solana y González destacó por su claridad conceptual: técnica al servicio del producto, aprovechamiento máximo y una cocina sin artificios, centrada en el sabor y la coherencia. Este triunfo marca el inicio de una nueva etapa en su recorrido competitivo, con el foco puesto ya en el Campeonato de España.