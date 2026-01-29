El Cristo de las Ánimas inspira el cartel de la Semana Santa de Logroño 2026, obra del pintor logroñés Jesús Domingo - HERMANDAD DE COFRADÍAS DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cristo de las Ánimas inspira el cartel de la Semana Santa de Logroño 2026, tal como ha informado este jueves la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la ciudad. Una obra cuyo autor es el pintor logroñés Jesús Domingo.

La Hermandad avanza que "como ya es tradicional, el cartel se presentará oficialmente el próximo 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, en el Ayuntamiento de Logroño a las doce del mediodía".

El autor Jesús Domingo (Logroño, 1994) es un pintor licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Bilbao.

Su trayectoria incluye la participación en exposiciones colectivas y proyectos artísticos vinculados tanto a espacios institucionales como independientes.

Su pintura, de base realista, se caracteriza por una atención minuciosa a la materia, la luz y los procesos lentos, abordando imágenes que ponen el foco en lo inadvertido y en una experiencia de contemplación silenciosa.