Cruz Roja Juventud desarrolla dos programas de prevención de violencia de género

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, Cruz Roja Juventud recuerda que esta organización desarrolla en La Rioja dos programas para luchar contra esta violencia machista: Sensibilización y prevención de violencia de género, en el que 48 personas voluntarias atendieron a 2.698 personas en 2021 mediante charlas en centros educativos y Espacio Propio, con los puntos violeta, en los que 32 personas llegaron a 1.695 personas en espacios de ocio nocturno en 2021. En total, 80 voluntarias movilizadas y 4.393 personas alcanzadas.

El proyecto Espacio Propio, de Cruz Roja Juventud, propicia la creación de espacios seguros para las mujeres en contextos de ocio, mediante dos vías: la protección ante situaciones de violencias sexuales que puedan darse, y la prevención a través de dinámicas e información; en 2021, 51.433 personas en España fueron beneficiarias de las actividades del proyecto.

La directora de Cruz Roja Juventud en La Rioja, Flor Rodríguez, directora de Cruz Roja Juventud en La Rioja ha señalado que "el discurso de odio presente en la sociedad en los últimos años ha permeado también en las personas jóvenes. La violencia machista no se cuestiona y es algo que debe entender toda la población para poder seguir construyendo una sociedad más justa y equitativa y recorrer el camino que nos falta para conseguir una igualdad plena".

Cruz Roja y Cruz Roja Juventud se muestran preocupadas ante la negación de la existencia de la violencia que se ejerce contra las mujeres, especialmente entre la población joven; desde el año 2019, ha aumentado notablemente el porcentaje de chicos jóvenes que manifiestan que la violencia de género "no existe". Así lo recoge el estudio presentado a finales de 2021 por el Barómetro de Juventud y Género, que analiza las desigualdades de género, identidades, experiencias afectivas, violencia de género y relaciones de pareja y familiares entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Cruz Roja analiza algunas de sus conclusiones, entre las que destaca el importante aumento de chicos jóvenes que creen que la violencia de género es un "invento ideológico" hasta alcanzar el 20 por ciento de la población, frente al 12 por ciento prepandémico cuando precisamente el confinamiento agravó la situación de muchas mujeres. Además, aumenta la opinión de que la violencia "es inevitable", es habitual, y si es de poca intensidad, no supone un problema.

En 2021, cerca de 61.000 mujeres en toda España necesitaron la atención especializada de Cruz Roja, junto a sus hijos e hijas, a través del programa 'Mujeres en dificultad social'.

No obstante, el 72,9 por ciento de jóvenes considera que las desigualdades de género en España son grandes, o muy grandes, mientras que entre los hombres adultos los porcentajes se reducen al 42,6 por ciento.

La falta de educación es uno de los grandes factores que influyen en la violencia de género, y así queda de manifiesto reflejado en el estudio, por lo que desde Cruz Roja Juventud aseguran que "esto nos anima a continuar la lucha a través de la realización de campañas de sensibilización en materia de igualdad de género, para así no olvidarnos de que la violencia machista, a pesar de que en la actualidad tenga una mayor visibilidad, ha existido siempre".

Por eso, este año lanzan la campaña 'No desvíes la mirada, la violencia no se cuestiona' que pone de manifiesto que no solo es considerada violencia machista aquella que supone un daño físico, sino cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, entre las que podemos destacar la psicológica o económica, violencias más sutiles y normalizadas.

La subida de impuestos, la inmigración o la crisis de valores son considerados principales problemas con más frecuencia que la violencia de género, según el Barómetro del CIS. Sin embargo, la vulnerabilidad social se ha acrecentado en el contexto generado por la pandemia de la COVID-19, especialmente entre las mujeres que muestran peores indicadores de salud, empleo, e ingresos, destacando la reproducción de roles de género en lo que respecta a los cuidados y el incremento de la violencia.

La mayor vulnerabilidad aparece en hogares con hijos e hijas menores de edad, hasta el punto de saber que más del 95 por ciento de los niños y niñas atendidos por Cruz Roja se encuentran en hogares por debajo del umbral de la pobreza.

A través del plan Cruz Roja Reacciona, la organización busca dar una respuesta directa, inmediata y cercana a las necesidades de todas las personas que sufren la actual crisis derivada del conflicto de Ucrania, la pandemia o la inflación; los nuevos perfiles en situación de vulnerabilidad, como las personas migrantes, las familias monomarentales, las personas jóvenes o las personas sin hogar, son una prioridad para su actuación.