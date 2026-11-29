Cruz Roja en La Rioja facilita el derecho al voto con 139 traslados adaptados durante la jornada electoral - CRUZ ROJA

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja ha realizado un total de 139 traslados adaptados durante la jornada electoral, facilitando el ejercicio del derecho al voto a personas con dificultades de movilidad que no disponían de una red de apoyo suficiente para desplazarse hasta sus colegios electorales.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo, Cruz Roja ha habilitado un Centro de Coordinación y Seguimiento del Dispositivo Electoral, desde el que se ha supervisado en tiempo real el desarrollo de los servicios, la distribución de los recursos y la resolución de posibles incidencias a lo largo de toda la jornada.

El dispositivo ha registrado solicitudes en todas las oficinas locales de Cruz Roja en La Rioja, a excepción de Nájera. Logroño y Calahorra han concentrado el mayor número de servicios, con 62 y 44 traslados, respectivamente. Asimismo, se ha prestado apoyo en municipios como Alfaro, Munilla, Albelda de Iregua, Haro, Baños de Río Tobía, Tudelilla e Igea.

Una parte importante de las personas atendidas procedía de residencias de personas mayores, aunque también se han realizado traslados desde centros hospitalarios y domicilios particulares, adaptando la respuesta a las necesidades de cada persona.

EL COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO

El desarrollo de este dispositivo ha sido posible gracias a la implicación de 57 personas voluntarias, entre personal técnico de emergencias, conductores, equipos de acompañamiento y personal de coordinación, que han trabajado de manera conjunta para ofrecer un servicio seguro, accesible y cercano en toda la comunidad autónoma.

UNA DEMANDA CRECIENTE DEL SERVICIO

La actividad registrada durante esta jornada electoral supone un incremento del 37,6 % respecto a las anteriores Elecciones Generales, celebradas en julio de 2023, cuando Cruz Roja en La Rioja gestionó 101 solicitudes de traslado, frente a las 139 de este año.

Este aumento refleja la importancia de contar con recursos de apoyo que contribuyan a eliminar las barreras que dificultan la participación de las personas con problemas de movilidad en la vida democrática.

Con este dispositivo, Cruz Roja reafirma su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo su autonomía, la inclusión social y la igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos, para que las dificultades de movilidad no supongan un impedimento para ejercer el derecho al voto.