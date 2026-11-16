Cruz Roja en La Rioja trasladará a colegios electorales a personas con movilidad reducida y hospitalizadas

Traslado elecciones generales a persona con movilidad reducida - CRUZ RIOJA LA RIOJA

LOGROÑO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Cruz Roja en La Rioja volverá a poner en marcha un dispositivo especial de traslado y acompañamiento para facilitar que las personas con dificultades de movilidad puedan ejercer su derecho al voto.

Como en anteriores convocatorias electorales, la organización humanitaria ofrecerá este servicio gratuito a personas con movilidad reducida que no dispongan de una red de apoyo para acudir a votar, tanto si residen en sus propios domicilios como si viven en centros de personas mayores.

Asimismo, podrán beneficiarse de este dispositivo las personas hospitalizadas que deseen ejercer su derecho al voto, siempre que cuenten con la correspondiente autorización médica previa, cuya gestión se realizará a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

Para prestar este servicio, Cruz Roja contará con un operativo de transporte y acompañamiento, apoyado por su voluntariado y mediante la utilización de vehículos adaptados y ambulancias, en función de las necesidades de las personas solicitantes.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO

Las personas interesadas en solicitar el traslado y acompañamiento pueden hacerlo a través del formulario habilitado en la página web https://elecciones.cruzrojarioja.org/.

Además, Cruz Roja ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 941 225 212, operativo las 24 horas, para atender consultas y facilitar el acceso al servicio.

En el caso de las residencias y centros de personas mayores, se ha habilitado un procedimiento específico para que puedan remitir de manera agrupada las solicitudes de las personas residentes que necesiten este apoyo.

Desde Cruz Roja se anima a las personas que puedan necesitar el servicio, así como a sus familiares, cuidadores y centros de referencia, a tramitar las solicitudes con antelación para facilitar la organización de los traslados y la planificación de los recursos disponibles durante la jornada electoral.

CENTENAR DE TRASLADOS

La experiencia de anteriores convocatorias refleja la importancia de este dispositivo para garantizar la participación electoral de las personas con dificultades de movilidad.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, un total de 101 personas pudieron ejercer su derecho al voto gracias al servicio de traslado y acompañamiento de Cruz Roja en La Rioja. De ellas, 63 fueron recogidas en residencias de personas mayores, 23 en sus domicilios particulares y 15 en centros hospitalarios.

Para llevar a cabo estos traslados participaron cerca de 40 voluntarios y voluntarias, que contaron con ambulancias y vehículos de transporte adaptado.

El dispositivo permitió atender solicitudes en diferentes puntos de la geografía riojana, entre ellos Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro, Santo Domingo de la Calzada, Entrena, Ledesma de Cogolla, Matute, Ojacastro, Villamediana de Iregua y Zarratón, además de desplazamientos a localidades próximas como Oyón y Villalobar.

En las anteriores elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, Cruz Roja también prestó este servicio, con un total de 75 personas atendidas.

Con este nuevo operativo, Cruz Roja en La Rioja reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión y la eliminación de barreras que puedan dificultar la participación de las personas en la vida social y democrática.

La organización destaca, además, el papel fundamental de su voluntariado, cuya implicación y disponibilidad hacen posible que las personas que necesitan apoyo puedan acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Porque las dificultades de movilidad no deben impedir que ninguna persona pueda votar.