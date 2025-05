CSIF alerta de "las deficiencias estructurales de las instalaciones de la Policía Local del Ayuntamiento de Logroño"

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

CSIF alerta del "grave estado en el que se encuentra el local de la Policía del Ayuntamiento de Logroño". Desde hace años, "CSIF lleva denunciando estas peligrosas deficiencias que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores sin que el Ayuntamiento de Logroño haya puesto ninguna solución, a pesar de que el Director General ha manifestado que es de urgente necesidad que la Policía Local cuente con un nuevo edificio".

Para el sindicato, "la peligrosidad de estas instalaciones se da en múltiples aspectos como la pérdida de agua en varios radiadores de la sede en los que se ha puesto un recipiente para recoger el agua o continuas averías en la caldera que provocan falta de agua en el vestuario".

Por otro lado, "las rampas de acceso al garaje se encuentran apuntaladas ya que tienen grietas que pueden provocar el derrumbe o colapso de la estructura, así como la escalera de servicio de Jefatura de policía que es de difícil acceso y uso".

"Esta escalera es muy utilizada y mas desde que el ascensor está clausurado e inoperativo para evitar sanciones, ya que no cumple los requisitos para pasar la revisión periódica que constataría un buen funcionamiento", afirman en una nota de prensa.

Debido a la falta de ascensor, "los policías deben cargar desde los garajes y hasta la última planta materiales muy pesados y ya ha y tres funcionarios que han sufrido accidentes de diversa gravedad".

"Dos hechos son verdaderamente sangrantes y ponen en evidencia la dejadez y el abandono del Ayuntamiento de Logroño a estos trabajadores. Por un lado, las pistolas 'táser' van a quedar almacenadas y sin poder ser utilizadas dado que las baterías están llegando al final de su vida útil y por falta de presupuesto no hay posibilidad de comprar nuevas. Pero uno de los hechos mas vergonzosos es que se adquirió un grupo electrógeno de emergencia hace 5 años, con su correspondiente obra y elevado desembolso y el día del apagón no puedo dar servicio porque no está conectado".

Este hecho "pone en evidencia la mala gestión del Ayuntamiento de Logroño que invierte una importante suma de dinero en una infraestructura que no pone en funcionamiento, a pesar de su indispensable papel para la policía local en momentos críticos como el vivido el pasado 28 de abril con la falta de suministro eléctrico en todo el país".

CSIF exige al Ayuntamiento de Logroño "que se preocupe de sus trabajadores y mantenga unas óptimas condiciones de seguridad y salud, así como que utilice el presupuesto municipal de manera eficiente".

"Hoy CSIF denuncia la denigrante situación de los policías locales y desde hace unos meses son los trabajadores de los centros de La Gota de Leche, La Atalaya o las instalaciones de la Universidad Popular los que están sufriendo la falta de empatía del Ayuntamiento", finalizan.