CSIF alerta "de la sobrecarga de trabajo y la falta de material" en el Servicio de Esterilización del Hospital San Pedro

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF alerta sobre "la situación actual que atraviesa el Servicio de Esterilización del Hospital Universitario San Pedro de Logroño". Como indican, el volumen de intervenciones quirúrgicas cada vez es mayor y, como en otros servicios del Hospital San Pedro, "el de esterilización no se ha dotado con el suficiente personal para dar respuesta al aumento del volumen de trabajo".

Todo esto repercute también en servicios como Quirófano, ya que ambas unidades trabajan al unísono.

Desde el sindicato indican que "al escaso personal se une la falta de material quirúrgico para las intervenciones programadas, ya que se opera por las tardes y muchos sábados de forma programada para disminuir las listas de espera quirúrgicas a lo que hay que añadir las intervenciones que se realizan de Urgencia".

Los trabajos de limpieza y esterilización del material utilizado y contaminado en las intervenciones "ha de pasar por unos procesos que requieren unos tiempos mínimos para asegurar las condiciones óptimas de asepsia, para evitar los riesgos de contaminación y de infecciones".

Según los datos recabados por CSIF, la carga de trabajo "ha aumentado de manera muy acusada en el último año. Los trabajos de limpieza y esterilización se está realizando bajo mucha presión, para poder dar respuesta a todas las intervenciones programadas, mientras que la plantilla de personal se ha mantenido y el personal de nueva incorporación no tiene la formación necesaria para trabajar al 100% cuando se incorpora, siendo necesario un periodo de adaptación al puesto".

Todo ello "genera un aumento de los tiempos de espera de la disponibilidad del material ya esterilizado, deterioro de la salud laboral de los trabajadores y de la calidad del servicio por toda esta sobrecarga".

CSIF exige "un aumento de la plantilla de Esterilización, sobre todo en los turnos donde se hacen 'peonadas' en los quirófanos del Hospital San Pedro y que se facilite la formación de dicho personal a su incorporación al puesto, así como contratos estables y duraderos, para evitar errores graves en un servicio vital en la sanidad riojana y básico para garantizar la seguridad de los pacientes".

Por otro lado, finalizan, "es de urgente necesidad un aumento en la dotación de recursos materiales (cajas de instrumental quirúrgico) en función de las intervenciones programadas de las diferentes especialidades: Traumatología, Oftalmología, Cirugía Vascular, Ginecología, etc.; para disminuir la presión y las prisas a la hora de proceder a la limpieza, esterilización y montaje de dicho material y salvaguardar la calidad y la seguridad en las intervenciones".