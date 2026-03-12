CSIF califica la OPE del SERIS como de "subsistencia" para la estructura sanitaria después de años de escasa oferta

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado, a través de una nota de prensa, "su desconcierto ante el anuncio a bombo y platillo de la OPE del SERIS para el 2026, en el que la Administración ha convocado 1182 plazas colgándose medallas que a juicio de esta organización sindical faltan a la realidad".

Lo cierto es que el SERIS "lleva años publicando ofertas de empleo irrisorias, abusando de la interinidad con contratos vergonzosos de días o semanas, peores salarios que las Comunidades limítrofes y dejando las plantillas de los centros sanitarios riojanos con el mínimo personal posible, lo que se ha traducido en una fuga constante de profesionales que CSIF lleva décadas denunciando".

Para el sindicato, no obstante, "es una buena noticia que por fin el SERIS se haya dado cuenta de que la estructura sanitaria riojana no puede seguir así y haya tomado cartas en el asunto, bien sea por iniciativa propia o porque la justicia le está obligando, y haya publicado una OPE de 1182 plazas para el 2026 que aliviarán un poco la situación de extrema gravedad que sufre el personal del SERIS".

Pero a pesar de esta buena noticia, CSIF "no va a permitir que no se cumplan los sagrados principios de igualdad, mérito y capacidad que requiere todo acceso a la función pública y denunciará las medidas específicas que el SERIS ha adoptado para favorecer la captación de profesionales en las que llama plazas de difícil cobertura, en concreto las plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias del San Pedro, las de médico de refuerzo de Atención Primaria y 11 especialidades médicas del Hospital de Calahorra. No es de recibo que estas plazas se convoquen por concurso de méritos y no por el sistema legal de oposición".

El "regalo" del SERIS para los profesionales que acepten trabajar en estos puestos "durante tres años ininterrumpidos es darles una plaza fija, facilitarles el acceso a la carrera profesional y mayor tiempo de formación, beneficios que no tienen personas que ya han aprobado una oposición o que lo están intentando y ya trabajan en esas plazas".

CSIF considera estas medidas "como una ilegalidad y una falta de respeto y agravio comparativo para quienes llevan años trabajando en estas plazas". "Mas que inventarse nuevas figuras ilegales para acceder a la función pública, lo que debe hacer el SERIS es renegociar el Acuerdo donde se integran todas las condiciones laborales y retributivas del personal que caducó en el 2008", ha indicado.

Finalmente, el sindicato ha pedido al Gobierno de La Rioja que "deje de culpabilizar al Ministerio de Sanidad o al Estatuto Marco de medidas que debe tomar el gobierno autonómico y mejore las condiciones del personal del SERIS para retener y atraer talento y se deje de inventar nuevas fórmulas que como llevamos años padeciendo, no arreglan el gravísimo problema de falta de personal".