CSIF critica que el Gobierno de La Rioja "tiene 264 plazas sin cubrir por personal" pero "dotadas presupuestariamente"

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios advierte "de la falta de coherencia y de una buena gestión de los recursos humanos de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja ya que unas 264 plazas, lo que supone que un 10% de la plantilla dotada económicamente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, están sin cubrir".

Este dato "es especialmente relevante ya que el problema para la solucionar la escasez de personal y la sobrecarga del existente en la Administración Pública riojana, no es la falta de presupuesto, ya que este gasto está aprobado en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma".

CSIF considera que "es la inoperancia de los gestores de los recursos humanos del Gobierno de La Rioja lo que impide y bloquea la incorporación desde las listas de espera así como la promoción interna de la plantilla a puestos de superior responsabilidad cuyas funciones están desempeñando pero con sueldos de inferior categoría".

"Esta falta de personal -explican desde el sindicato- origina una sobrecarga insoportable que se convierte en norma y no en excepción ya que cada plaza no cubierta supone mas expedientes por trabajador, mas presión diaria, menos capacidad de respuesta y en definitiva que los ciudadanos no reciban una atención por parte de la Administración de la calidad que merecen y La Rioja sea una comunidad menos competitiva y atractiva para la recepción de inversiones y el desarrollo de la región".

La no cobertura de estas plazas "no solo tensiona el sistema sino que bloquea el desarrollo profesional de los empleados públicos ya que se está paralizando la promoción interna. Existen empleados públicos que llevan años desempeñando funciones superiores, asumiendo responsabilidades adicionales y mayores cargas de trabajo sin que esa realidad se traduzca en una promoción económica y administrativa al puesto cuyo trabajo realizan diariamente".

También se frena el acceso al empleo público de una gran cantidad de personas que están dedicando su tiempo y dinero en preparar una oposiciones para trabajar en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

CSIF "ya denunció el pasado 11 de febrero que la Administración Autonómica tenía mas de 760 plazas sin cubrir de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), a lo que hay que sumar estas 264 plazas que están dotadas económicamente pero sin cubrir".

"Esto supone que mas de 1000 plazas del mínimo que la Administración considera necesarias para el normal funcionamiento de su trabajo no están ocupadas , evidenciando un grave problema de gestión del personal, que lejos de ponerle solución, se sigue agravando día tras día".

"También se advirtió que en el ejercicio 2024 se quedaron sin ejecutar mas de 9 millones de euros en gasto de personal que sumados a estos 8.5 millones de coste estimado de estas 264 plazas supone que hay 17.5 millones de euros públicos que la Administración riojana debería explicar a qué se han destinando", indican.

CSIF exige que el Gobierno de La Rioja "ponga solución a este gravísimo problema que afecta tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos y que cubra inmediatamente las 264 plazas dotadas presupuestariamente y que están vacantes en la actualidad".

"Es necesario adoptar medidas urgentes para aliviar la sobrecarga estructural que soportan los empleados públicos y activar de manera efectiva los procesos de promoción interna y de incorporación desde las listas de espera y haciendo gala de la transparencia que toda administración pública debe a sus ciudadanos dar una explicación clara y detallada sobre el crédito presupuestado para personal y que no está siendo ejecutado", finalizan.