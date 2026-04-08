CSIF lamenta "la falta de palabra con los empleados públicos del consejero de Hacienda y Administración Pública"

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF lamenta "la falta de palabra" del consejero de Hacienda y Administración Pública, así como del director general de la Función Pública riojana, en cuanto "a las promesas de mejoras laborales o mantenimiento de las condiciones laborales que tenían los empleados públicos dependientes de la Administración Riojana".

"Tras innumerables reuniones en las que prometían mejoras considerables para los empleados públicos", CSIF considera que el ejecutivo riojano "únicamente se dedica a dar buenas palabras y ningún hecho constatable, lo que lleva a pensar que no son de fiar y de que únicamente juegan con los trabajadores para dilatar en el tiempo las negociaciones y no llegar a nada".

"Las únicas mejoras que los empleados públicos riojanos han visto realizadas, han sido gracias al acuerdo que CSIF alcanzó en las negociaciones con el Ministerio, es decir, con el Gobierno Central la subida del 11,3% o el Decreto de Indemnizaciones y que toda negociación que dependa del Gobierno regional, queda, después de múltiples reuniones inútiles en las que son todo buenas palabras, pero ningún hecho constatable, en agua de borrajas".

Todos estos hechos "llevan a CSIF a considerar al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Director General de la Función Pública, personas de las que no hay que fiarse ya que, para hacerles memoria, temas como la promoción interna por concurso, la modificación del Reglamento de segunda actividad, la actualización de permisos, una relación de puestos de trabajo (RPT) real o el teletrabajo son temas de los que dan buenas palabras pero ningún hecho".

En lo que a competencias autonómicas propiamente dichas como la Carrera Profesional, CSIF exige "respeto para los empleados públicos por parte del Gobierno en las negociaciones, ya que las cantidades que propusieron son ridículas, son migajas que de media supondrían unos 6 euros al mes para un C1, esto supone una mayor falta de respeto que el agradecimiento con una botella de vino de la bodega institucional con la que el Gobierno de Andreu agradeció el esfuerzo de los empleados públicos durante la pandemia".

CSIF exige al Gobierno de La Rioja "que comience de una vez por todas una verdadera negociación para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos al servicio de la Administración riojana, basada en el respeto y con el objetivo real de llegar a acuerdos y que de una vez por todas cumplan su palabra".