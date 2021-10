La cuarta edición de 'Sopa de ideas' se centra el próximo 4 de noviembre en 'La tierra con nombre (no solo) de vino'

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del encuentro entre emprendedores 'Sopa de ideas' se centrará el próximo día 4 de noviembre en 'La tierra con nombre (no solo) de vino'. La iniciativa, que organiza FER Joven en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, se celebrará en el Espacio Lagares, a partir de las 20 horas.

El evento tiene como objetivo dar visibilidad y difundir la cultura emprendedora a través charlas inspiradoras protagonizadas por los emprendedores de éxito Manolo Hernández, copropietario del Grupo Hostelero Odeón, Bierhaus Odeón y La Rua Brewery; Cristina Clavio, de Kombucha Onflow; y Álvaro Usarralde, de Châpeau Wines.

Como ha apuntado en la presentación de la iniciativa la concejala de Promoción Económica, Esmeralda Campos, "detrás de cualquier proyecto empresarial o profesional hay mucho esfuerzo, mucha ilusión depositada y grandes sueños personales, sensaciones que se multiplican en nuestros emprendedores y emprendedoras, que apuestan por una idea para llevarla a cabo con éxito".

"Algo que nos mostrarán los diferentes ponentes de esta nueva edición de 'Sopa de ideas', que a buen seguro serán inspiradores para el público asistente", ha recalcado la edil.

Jorge Martínez y Ángel Caro, de FER Joven, han animado a los logroñeses a asistir al encuentro donde después de la charla se podrá disfrutar de un catering y degustar alguno de los productos de los ponentes.

"Es una oportunidad única poder conocer de primera mano cómo se crearon y por qué, las ilusiones, los obstáculos, y todo aquello que rodea el día a día de un emprendedor a día de hoy", han remarcado. El acceso a esta nueva edición de 'Sopa de ideas' será gratuito hasta completar aforo. El programa completo, así como el formulario de inscripción ya están disponibles en la web sopadeideas.net.

TRES PROYECTOS EMPRENDEDORES DE ÉXITO.

Bierhaus Odeon nació en 2017 para ocupar un nicho de mercado en la venta y distribución de cervezas, aunando la dedicación de un gran espacio para la promoción y venta de cervezas artesanas con la difusión de cultura cervecera y una tienda situada en pleno casco antiguo logroñés.

Poco a poco este proyecto ha ido desarrollándose y creciendo en diferentes ramas del sector, con la plataforma www.bierhaus.tienda en continuo desarrollo que ofrece, además de cerveza artesana, novedosos como kits de elaboración de bebida o la posibilidad de realizar una cata virtual.

Por otro lado, el Bierhaus Bar es un espacio donde poder desarrollar la parte más gastronómica del proyecto y poder degustar buena cerveza artesana y maridarlo con buena comida urbana. Y por último la creación, La Rúa Brewery un proyecto de cervecera donde poder desarrollar nuestras propias creaciones cerveceras.

Como ha dicho Manolo Hernández en la rueda de prensa, "llevamos cuatro años con la tienda y la comercialización, y tres con la producción, y, aunque el tema del Covid ha trastocado muchos planes, hay que continuar, el camino es muy largo, ha habido ese momento de inflexión, pero parece que va pasando".

Y, por ello, recomienda "animarse" a todos los futuros emprendedores "porque, aunque no es nada fácil, hay muchos momentos muy difíciles, hay que perseguir siempre los sueños, por lo menos intentarlo, que no se diga que, si no se logra, no sea por no haberlo intentado".

Kombucha Onflow nació con la vocación de "democratizar" la kombucha, una bebida con propiedades saludables avaladas por la comunidad científica.

Con Onflow se ha adaptado la formula ancestral de la kombucha y encajarla a la exigencias del consumidor del siglo XXI, donde las características organolépticas que presenta esta bebida es una de una de las ventajas competitivas.

Por su parte, Châpeau Wines nació en noviembre de 2014 en un garaje y con una oficina ubicada en el hogar de los hermanos Álvaro y Javier Usarralde.

La empresa comenzó como una distribuidora, coordinadora y representante comercial de diferentes productores nacionales. Hoy en día siguen manteniendo su esencia inicial, pero con un crecimiento internacional ya que exporta a 11 países, también en el continente asiático y, muy pronto, en Estados Unidos.

Son productores y distribuidores de sus propias creaciones, entre las que se encuentran la familia de vermouths Mon dieu!, las ginebras premium de marca Ginebro o los vinos elaborados con uvas de la zona geográfica de su localidad natal.