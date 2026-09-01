Cuatro heridos en un accidente de tráfico entre el bus metropolitano y una furgoneta en Cenicero

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LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico, a las 15,43 horas, al chocar un autobús metropolitano y una furgoneta en la LR-211, a la altura del cementerio de Cenicero, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS y recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Todos los heridos son ocupantes de la furgoneta, de los que uno ha quedado atrapado en el interior, siendo necesario su excarcelación por los bomberos. Este herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro, mientras los otros tres lo han sido al Hospital Viamed Los Manzanos.