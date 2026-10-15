'Cuéntalo' dedicará su décima edición, del 6 al 14 de noviembre, a la relación entre literatura y cine

Rosa Fernández y Miguel Sainz, con los carteles de Cuéntalo 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Narrativas 'Cuéntalo' dedicará su décima edición, que se va a celebrar en Logroño del 6 al 14 de noviembre, a explorar la estrecha relación entre la literatura y el cine. Bajo el título 'Cuéntalo de Cine', abordará las múltiples conexiones entre la palabra escrita y la imagen cinematográfica, desde las adaptaciones literarias hasta la influencia del séptimo arte en la narrativa contemporánea.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han presentado este jueves en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) la temática, las ilustraciones, las fechas y el vídeo promocional de esta décima edición, que tendrá como uno de sus protagonistas al reconocido diseñador gráfico Pablo Buratti, autor de las tres imágenes que ilustrarán el Festival.

Sáinz ha destacado que el Festival llega a sus diez años, "diez ediciones en las que hemos compartido historias, conocido nuevas formas de creación y disfrutado de propuestas que nos acercan a la cultura desde diferentes perspectivas".

Asimismo, Sáinz ha añadido que "queremos que Cuéntalo siga creciendo y que cada año sea una oportunidad para descubrir algo nuevo, despertar la curiosidad y disfrutar de la cultura".

Por su parte, Rosa Fernández, ha señalado que "esta edición de Cuéntalo coincide con un año muy especial para Logroño, en el que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Rafael Azcona, reconociendo a uno de los grandes creadores de nuestra ciudad".

En este sentido, la edil ha destacado que "la relación entre la literatura y el cine que protagoniza esta edición nos recuerda la importancia de Azcona, capaz de crear historias y personajes que han dejado huella en nuestro cine, su trayectoria es un ejemplo de cómo la cultura puede trascender disciplinas y generaciones".

La décima edición de 'Cuéntalo' propone un recorrido por las relaciones entre el cine y la literatura, dos disciplinas artísticas que comparten el arte de contar historias, personajes, argumentos y géneros narrativos, aunque recurren a lenguajes y procesos creativos diferentes.

Así, 'Cuéntalo de Cine' explorará ese territorio compartido entre la palabra y la imagen y abordará las diferentes etapas de la adaptación de una novela a la gran pantalla, la relación entre escritores, guionistas y directores, las decisiones y renuncias que exige este proceso y la influencia del cine en la narrativa contemporánea.

El Festival invitará así a reflexionar sobre qué ocurre cuando una historia cambia de lenguaje, qué se conserva de la obra original y qué nuevas posibilidades narrativas ofrece su transformación en imágenes.

PABLO BURATTI: TRES CARTELES.

El reconocido diseñador gráfico Pablo Buratti es el encargado de crear las tres escenas que ilustrarán la décima edición de 'Cuéntalo'.

Considerado uno de los artistas de 'storyboard' -con lo que se consigue trasladar visualmente las ideas y los guiones a una secuencia de imágenes- más destacados del cine español, su trayectoria profesional está estrechamente vinculada a algunos de los principales cineastas del panorama nacional.

Buratti ha participado en más de 70 proyectos cinematográficos junto a directores como Pedro Almodóvar, Álex de la Iglesia, J. A. Bayona, Julio Medem o Daniel Calparsoro. Además de su actividad profesional, compagina la divulgación con la docencia en distintas instituciones educativas, y sus trabajos también han formado parte de exposiciones en instituciones internacionales en Milán, Frankfurt o la Filmoteca Española.

Para 'Cuéntalo', Pablo Buratti ha creado tres imágenes que protagonizarán los carteles del Festival. Tres ilustraciones, que conforman una historia visual vinculada al cine, se inspiran en el diseño gráfico de la industria cinematográfica de mediados del siglo XX y, especialmente, en la obra del reconocido diseñador estadounidense Saul Bass.

Cada uno de los tres carteles desarrolla una idea narrativa propia, aunque todos comparten una misma identidad estética: el primero, la silueta de un rostro evoca, a través de sus distintas capas, la complejidad de la narración.

En el segundo, la ilustración de una cámara cinematográfica tradicional se construye mediante palabras vinculadas al universo narrativo y audiovisual con una propia tipografía, Cuéntalo Film Cut; y en el tercer diseño se fusionan dos objetos reconocibles, el libro y la claqueta de rodaje, para construir un único símbolo visual.

UNA EXPOSICIÓN Y UN TALLER ABRIRÁN LA PROGRAMACIÓN DE 'CUÉNTALO'

Aunque el Festival se celebrará del 6 al 14 de noviembre, 'Cuéntalo' comenzará su programación el viernes 23 de octubre con la apertura de la exposición 'Del diseño a la pantalla', dedicada al trabajo de Pablo Buratti y a dos disciplinas fundamentales en la creación cinematográfica: el storyboard y el concept art.

La muestra, que podrá visitarse hasta el domingo 29 de noviembre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, reunirá una selección de los trabajos que el diseñador ha realizado junto a cineastas y diseñadores de producción a lo largo de más de veinte años de trayectoria profesional.

La programación previa al Festival se completará con el taller 'Storyboards y lenguaje audiovisual. Del guion literario al guion gráfico', que impartirá el propio Pablo Buratti el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de 10 a 14 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

Durante el encuentro con los medios esta mañana también se ha proyectado el vídeo de presentación de 'Cuéntalo de Cine', una pieza que refleja el encuentro entre la literatura y el séptimo arte a través de la lectura colectiva del guion de "Los muertos no se tocan, nene", película basada en la novela del escritor y guionista logroñés Rafael Azcona cuyo guion cinematográfico y rodaje firmaron en 2011 José Luis García Sánchez, David Trueba y Bernardo Sánchez tres años después del fallecimiento de Azcona.