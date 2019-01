Cuevas señala que el Gobierno se está moviendo para ver cómo afrontar el cierre gasolinera de Villanueva

Publicado 17/01/2019 12:46:44 CET

De todos modos señala que "a los que se rasgan las vestiduras les invito a que hagan un plan de viabilidad y la reabran"

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha indicado que desde la Consejería Desarrollo Económico e Innovación se están moviendo para ver cómo se puede afrontar el cierre de la gasolinera de Villanueva de Cameros, que se ha anunciado para el 31 de enero.

No obstante, ha señalado que "ese servicio de gasolinera lo desarrolla una empresa privada, y cuando a una empresa privada no le salen las cuentas toma una decisión, y por tanto el Gobierno no está detrás de esa decisión".

Cuevas también ha señalado que "a muchos que hoy se rasgan las vestiduras les invito a que hagan un plan de viabilidad y se la alquilen o compren a sus dueños, y la reabran así como animo a cualquier emprendedor a que reabra esa gasolinera porque entendemos que si se presta un buen servicio, puede ser rentable, ya que no hay otra en Nalda o en las inmediaciones de Soria, y se puede dar un buen servicio a cualquiera que circule por los Cameros y por la N-111"

Finalmente, ha recordado que el Gobierno riojano "está realizando un esfuerzo enorme tanto de trabajo como financiero dentro del ámbito de la Agenda para la Población 2030, con ese reto demográfico", y del que se desarrollar acciones desde diferentes departamentos del Ejecutivo para "frenar la despoblación o fijar población en el medio rural, entre otras".