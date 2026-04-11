Culmina la recuperación del scriptorium de San Martín de Albelda de Iregua como foco de atracción turística y cultural

Culmina la recuperación del scriptorium de San Martín de Albelda de Iregua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja culmina la recuperación del scriptorium de San Martín de Albelda de Iregua, ubicado en el barrio de las bodegas de la localidad, como nuevo foco de atracción turística y cultural.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este sábado la instalación, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el alcalde de Albelda de Iregua, Sergio Ochagavía.

En el acto han participado también miembros de la Corporación municipal y representantes de las entidades implicadas en el proyecto.

La actuación ha contado con una inversión de 330.000 euros aportados por el Gobierno de La Rioja, en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y financiado con fondos europeos Next Generation-EU.

El proyecto ha permitido recuperar este enclave singular como espacio visitable en condiciones adecuadas de seguridad, conservación e interpretación.

La intervención ha supuesto una actuación integral sobre el conjunto rupestre que ha contemplado trabajos de consolidación y refuerzo de la roca y de los espacios excavados, la adecuación de accesos y recorridos, la instalación de elementos de protección y señalización, así como actuaciones de integración paisajística en el entorno inmediato.

Todo ello ha permitido compatibilizar la preservación de los valores históricos, culturales y geológicos del enclave con su apertura al público.

Los trabajos de recuperación han servido para mejorar el entorno de la zona, contando además con una aportación cercana a los 20.000 euros por parte del Ayuntamiento de Albelda de Iregua.

REHABILITACIÓN VINCULADA A LA HISTORIA DEL MONASTERIO DE SAN MARTÍN.

Las obras, iniciadas en 2024, se han desarrollado en el contexto del 1.100 aniversario de la fundación del Monasterio de San Martín de Albelda, uno de los cenobios más relevantes de su época, que llegó a albergar hasta 200 monjes. El scriptorium constituye el testimonio material de aquella intensa actividad cultural y religiosa.

Heredero de este espacio fue el propio monasterio, del que salieron manuscritos de extraordinario valor histórico, como el 'Códice Albeldense', elaborado por el copista Vigila en el año 976 -donde se recoge por primera vez en Europa occidental el uso de los números arábigos-, o el manuscrito de Godescalco, realizado por Gomesano.

Un espacio interpretado para comprender su singularidad histórica La actuación se completa con el desarrollo de una propuesta museográfica específica que incorpora recursos interpretativos destinados a contextualizar el conjunto y explicar su relevancia como espacio eremítico altomedieval.

Esta dotación facilita una visita estructurada y didáctica, favoreciendo el conocimiento y la divulgación de uno de los enclaves más singulares del patrimonio rupestre riojano.

Con esta intervención, el Gobierno de La Rioja incorpora a la oferta cultural de Albelda de Iregua y su entorno un enclave plenamente acondicionado para su disfrute, contribuyendo a reforzar el atractivo patrimonial del municipio y a dinamizar su entorno desde la conservación y puesta en valor de su historia.