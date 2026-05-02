Culminada la restauración de los muros, cubiertas y cúpula de la sacristía de la iglesia de Santa Eulalia de Arnedo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa Eulalia de Arnedo ha visto ya culminadas las obras de restauración de sus muros, cubiertas y cúpula de la sacristía, que han sido ejecutadas en el marco del convenio anual de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por el delegado episcopal de Patrimonio, Jesús Merino Morga, y el párroco de Arnedo, Javier Martín Martija, ha inaugurado esta semana los trabajos.

La actuación ha contado con un presupuesto de adjudicación de 95.500 euros, de los que 81.175 euros han sido aportados por el Ejecutivo regional.

El proyecto ha permitido resolver las patologías detectadas en la sacristía, construida a finales del siglo XVI.

Los estudios técnicos habían identificado grietas y fisuras en la bóveda y en los muros de sillería, deterioro de morteros en juntas y problemas en la estructura de madera de la cubierta, derivados del paso del tiempo y de la exposición a la intemperie.

La intervención se ha centrado en la consolidación estructural y la recuperación de los paramentos. Para ello, se han desmontado las cubiertas, saneado y rejuntado fábricas con mortero de cal, sellado grietas y reforzado puntualmente los elementos pétreos.

En el interior se han reparado revocos y fisuras mediante inyecciones de mortero compatible y se ha actuado sobre la cúpula para garantizar la estabilidad de sus piezas cerámicas, respetando los elementos ornamentales.

Asimismo, se ha renovado la estructura y el acabado de las cubiertas con soluciones constructivas adecuadas para evitar filtraciones y mejorar su durabilidad.

La iglesia de Santa Eulalia, edificio de sillería y sillarejo con nave de tres tramos y cabecera ochavada cubierta con bóvedas de crucería estrelladas góticas, está catalogada por el Plan General Municipal de Arnedo.

En la última década ya se habían acometido trabajos de consolidación en la fachada sur y de restauración de cubiertas y bóvedas interiores.

MÁS ACTUACIONES.

Esta actuación se suma a otras intervenciones impulsadas por el Gobierno de La Rioja en Arnedo en las últimas décadas, tanto en el ámbito religioso como en el arqueológico y cultural.

En la propia iglesia de Santa Eulalia, el Ejecutivo regional financió la restauración de la cubierta del templo en el periodo 2016-2017, con una aportación de 39.345,53 euros a través de la Orden de Ermitas.

En los últimos años también se han promovido actuaciones como la conservación y puesta en valor de la iglesia rupestre del 'Patio de los Curas' (2024-2025), la restauración de la torre de la iglesia parroquial de Santo Tomás (2022) y diversas intervenciones en el yacimiento del Cerro de San Miguel.

Este conjunto de inversiones refleja el compromiso sostenido del Gobierno de La Rioja con la protección, conservación y valorización del patrimonio histórico y cultural de Arnedo y su comarca, garantizando su adecuada preservación para las generaciones futuras.